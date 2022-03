'Conchavo vergonhoso', disse Ciro Gomes sobre Geraldo Alckmin

Contra a raiva animal

Neste sábado, 26, a Prefeitura de Belém promoverá a Campanha de Vacinação Antirrábica, das 8h às 16h.

Surto de doença

Subiu para treze o número de casos de malária registrados na capital paraense apenas neste ano.

Ciro Gomes (J. Bosco)

"Conchavo vergonhoso”

Foi assim que reagiu, ontem, o pré-candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, ao comentar a filiação do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin ao PSB. Depois de 33 anos no PSDB, Alckmin se filiou ao PSB numa articulação que deve levá-lo a ser o candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

ÔNIBUS

Tarifa



Após três anos sem discussão sobre reajuste, apesar do aumento acumulado de 90% do preço do óleo diesel no mesmo período, os integrantes do Conselho Municipal de Transportes vão se reunir hoje para analisar o novo valor da tarifa dos ônibus urbanos da Região Metropolitana de Belém. Na pauta, serão debatidas as planilhas apresentadas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel). A Semob trabalha com a tarifa de R$ 5,01. Já o Setransbel reivindica o valor de R$ 5,12. Os 18 integrantes do conselho irão votar e decidir qual das propostas irá para análise e homologação pelo prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.



Custos

Argumentos à parte, os fatos não se negam. O aumento exponencial do custo mal cobre a manutenção do serviço público e impede novos investimentos e melhorias. E quem mais sente é o usuário. Porém, o bolso do cidadão também sofrerá impacto com o reajuste. Para evitar que o trabalhador seja ainda mais penalizado, mas também possam ter investimentos - necessários, inclusive - no setor, ganha força a possibilidade de subsídio ou isenções de tributos, como é feito em outras cidades brasileiras.



Exemplos



Muitas das capitais que têm maior volume de passageiros já adotam uma das modalidades, buscando não impactar a população com alto reajuste na tarifa dos ônibus, mas também permitindo ao setor novos investimentos, como mais e novos coletivos. Tem até cidade no Estado do Paraná que radicalizou: simplesmente zerou a tarifa e o pagamento é feito direto pela Prefeitura de Paranaguá às empresas, como forma de incentivar o uso do transporte público coletivo, reduzindo a quantidade de carros nas ruas.



Bom senso



A medida é algo que parece inviável para Belém, pelas contas apertadas do município e o volume de passageiros, que passa de 600 mil diariamente. Porém, serve como exemplo de que o bom senso deve prevalecer entre o setor privado e a gestão pública, pensando no cidadão como principal foco nas discussões sobre o tema.

DAMARES

Agenda



No Pará para anunciar ações que fazem parte do programa “Abrace o Marajó”, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, abriu espaço na agenda para uma visita à sede do Grupo Liberal. Foi acompanhada pela secretária nacional de Proteção Global, Mariana Neris; do secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha; e do assessor da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Leonardo Ceron.



Jovens



Em O LIBERAL, a comitiva foi recebida pelo presidente-executivo Ronaldo Maiorana e pela diretora comercial Rosemary Maiorana. Sempre simpática, Damares contou ter ficado surpresa com a quantidade de jovens atuando na Redação Integrada, onde são produzidos os conteúdos para os veículos impressos, rádio, portal e redes sociais. “No Brasil, não é comum investir no profissional jovem”, disse ela, afirmando que, após a visita, passou a admirar ainda mais o Grupo Liberal.

DESPEDIDAS

Anivaldo



Morreu, ontem, o ex-deputado federal e ex-prefeito de Belém Anivaldo Vale, aos 77 anos de idade. Vale era servidor de carreira do Banco do Brasil e chegou a presidir o Banco da Amazônia. Era pai do deputado federal Cristiano Vale e do ex-vice-governador Lúcio Vale, atual conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios.



Nassar



Será velado hoje, a partir das 15h, na capela do Palácio “Lauro Sodré”, em Belém, o corpo do arquiteto e professor Flávio Augusto Sidrim Nassar, morto na manhã de ontem, em São Paulo (SP), onde estava internado. O professor tinha 69 anos. Além de docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará (UFPA), Nassar foi pró-reitor de Relações Internacionais da instituição de ensino.

Em Poucas Linhas

► Será realizada, hoje, em Belém, a primeira rodada de negócios com as startups selecionadas pelo projeto de incentivo a novos negócios, fruto de parceria entre o Grupo Liberal e a Associação Paraense de Inovação e Tecnologia (Açaí Valley). As empresas farão apresentações para executivos do Grupo Liberal. O objetivo é demonstrar o potencial de crescimento da empresa, produto ou serviço. As selecionadas para a próxima etapa passarão a contar com apoio dos veículos para divulgação de suas ações, além de ajuda para a aceleração de projetos, incluindo investimentos diretos.



► Atendendo a proposição do deputado estadual Miro Sanova (PDT), a Assembleia Legislativa do Pará realizará, no próximo dia 30, uma sessão especial para marcar os 30 anos de criação do Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará. A entidade de classe foi criada na década de 1990, momento em que eram muitas as ameaças aos auditores e fiscais da fazenda estadual que atuam no combate à sonegação fiscal.



► Os empresários Lamark Santos e Maurício Paiva foram eleitos diretores do Conselho de Jovens Empresários (Conjove) da Associação Comercial do Pará (ACP). O Conjove, que será presidido pelo empresário João Marcelo Santos, dará posse à nova diretoria no próximo dia 4, em Belém.

► Morreu, ontem, o empresário paraense Walmir Lotes, o “Jacaré”, que conquistou o sucesso ao criar espaços como o “African Bar” nos anos 1990.

► Será hoje, às 18h, o lançamento do site e aplicativo oficiais do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. O evento será realizado no auditório “Dom Vicente Zico”, no Centro Social de Nazaré. Também serão apresentados os projetos de patrocinador/apoiador oficial do Círio 2022, criados para captar recursos para a realização da festa.