'Eu mudei. O Alckmin mudou', afirma Lula sobre apresentar o ex-governador de São Paulo como vice

Petróleo nas alturas

Os preços das passagens aéreas já subiram mais de 50% no Brasil este ano. Efeito da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Discriminação racial

Pesquisa InfoJobs mostra que 61% das vítimas de racismo no trabalho não denunciam por medo de represálias e demissão.

Luís Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Eu mudei. O Alckmin mudou.”

LULA, ao afirmar que o PSB vai apresentar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como vice para a sua chapa nas eleições de 2022 durante uma reunião nesta sexta-feira, 8. O nome do ex-tucano, em seguida, será discutido com o PT, segundo o ex-presidente da República.

BIOFUELS

CONFLITO



A Brasil BioFuels (BBF), empresa que, em 2020, “comprou” a paraense Biopalma por apenas R$ 1, virou um risco para a sobrevivência das populações indígenas e quilombolas que habitam áreas nos municípios de Tomé-Açu e Acará. O alerta foi feito pelo Ministério Público Federal, que chamou a atenção para o iminente conflito entre a BBF e as comunidades que foram “cercadas por fazendas da empresa” nos dois municípios do nordeste do Estado. Aliás, a BioFuels é comandada pelo empresário Milton Steagall, figurinha carimbada em diversos tribunais. Até hoje, a obscura “venda” da empresa paraense, um negócio de R$ 200 milhões, para o grupo comandado por Steagall, não foi explicada pelas autoridades do Estado.



SEM LICENCIAMENTO



De acordo com o procurador da República Felipe Moura Palha, entre os problemas está o fato de que a Terra Indígena Turé Mariquita está estrangulada por plantações da empresa, sem uma “zona de amortecimento” de pelo menos 10 km de distância, que deveria existir, entre os cultivos e a área indígena. “Não houve licenciamento ambiental da atividade da BBF e o povo Tembé sofre graves impactos ambientais que não foram avaliados em um estudo de impacto ambiental”, disse Moura Palha durante audiência realizada na segunda-feira.



POLUIÇÃO



Além do MPF, a audiência pública reuniu, no fórum de Tomé-Açu, representantes da empresa, da Defensoria Pública do Estado, do Ministério Público do Estado do Pará, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), do Instituto de Terras do Pará (Iterpa) e das comunidades indígenas. Representante das comunidades quilombolas, a defensora pública Andreia Barreto ressaltou que, além do conflito fundiário, os povos tradicionais vêm sofrendo com a poluição da água e a contaminação dos solos provocados pela monocultura de dendê.

SÉRIE

EMASCULADOS



Estreia amanhã mais um episódio da série original LibPlay “Somente a Verdade”. Batizada de “Emasculados: Seita, Mistério e Morte em Altamira”, a produção vai tratar da sequência de crimes que chocaram o Pará entre 1989 e 1990. O tema será dividido em dois capítulos. Equipes em Belém e Altamira, onde os crimes foram registrados, estão trabalhando nos detalhes finais dos episódios. A estreia será às 20h, na plataforma LibPlay, de O LIBERAL. A segunda parte tem veiculação prevista para maio.

TERRAS

REGULARIZAÇÃO



A Universidade Federal do Pará e o Ministério do Desenvolvimento Regional estão com as inscrições abertas para a participação no IV Ciclo de Capacitação Rede Amazônia: Resultados Parciais sobre Regularização Fundiária, Prevenção de Conflitos Socioambientais, Melhorias Habitacionais e Sanitárias na Amazônia Legal.



PESQUISAS



O evento acontecerá nos dias 12 e 13 deste mês, no auditório do Setorial Básico I, do Campus Guamá, quando serão avaliados os trabalhos desenvolvidos por nove grupos estaduais atuantes na Amazônia Legal, envolvendo pesquisadores das onze universidades federais e estaduais públicas. Também serão apresentados 38 artigos científicos produzidos por especialistas integrantes do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (Naea) e da Comissão de Regularização Fundiária da UFPA.

TRANSPORTE

ANANINDEUA



A audiência pública para discutir o transporte coletivo de Ananindeua tem nova data. Agora será dia 12, e não mais 14, como divulgado anteriormente. A mudança foi informada ontem pelo vereador Osmar Nascimento (MDB), durante a sessão da Câmara Municipal.



AUDIÊNCIA



Para a audiência, além de lideranças populares já convidadas, estão confirmadas as presenças de representantes do Ministério Público do Pará, do Núcleo Geral de Transporte Metropolitano (NGTM), do Departamento de Trânsito (Detran) e espera-se que compareçam também os empresários e rodoviários convocados para a sessão que vai discutir soluções para o modelo de licitação a ser adotado pelo município.

Em Poucas Linhas

► A equipe de bucomaxilofacial do Hospital da Beneficente Portuguesa em Belém conseguiu um feito marcante na semana passada. O paciente, um jovem de 31 anos, sofria há dois anos de uma forte dor facial, causada por um tumor, no interior do seio maxilar, local inflamado pelo nervo trigêmeo. Após oito horas de procedimento, com uso do microscópio Zeiss S88, o tumor foi removido completamente, sem lesão aos tecidos do paciente. A cirurgia teve a coordenação da médica Alessandra Arnoud, PhD e professora universitária, com a equipe de neurocirurgia do hospital, sob comando do médico Edmundo Pereira.

► O Centro de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região estará nos municípios de Soure e Salvaterra, no Marajó, nos dias 5 e 6 de maio. A equipe formada por servidores e magistrados da Justiça do Trabalho receberá reclamações trabalhistas e as audiências serão realizadas nos dias 26 e 27 de maio.

► A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou por unanimidade, ontem, o Projeto de Lei que institui o “Junho Vermelho”, mês dedicado à conscientização para erradicação do trabalho infantil no Pará. A proposta, de autoria da deputada Dilvanda Faro (PT), vai mobilizar campanhas educativas e chamar a atenção da sociedade para o dia 12 de junho, Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A parlamentar é membro da Comissão de Defesa da Primeira Infância, Criança e Adolescente na Alepa.



► Desde ontem, o presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Pará (Simineral), Guido Germani, cumpre agenda em Belém. Ele esteve com o presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão, e com o presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), Marcel Botelho. Na pauta estão as estratégias dos próximos projetos previstos que serão apresentados pelo Simineral.