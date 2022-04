Bolsonaro sobre fala de Lula: 'Alexandre de Moraes, isso é ato antidemocrático, vai ficar quieto?'

O presidente da República, Jair Bolsonaro, criticou as declarações do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que em evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) realizado no dia 4 de abril pediu que a militância sindical "incomode a tranquilidade" e pressione deputados e seus familiares, indo na cada deles para garantir a aprovação de propostas que interessam ao setor em um eventual governo petista, a partir de 2023.

Veja o trecho em que Bolsonaro fala de Alexandre de Moraes

Assista à entrevista ao vivo de Bolsonaro ao Grupo Liberal:

“Procurar familiares, esposas, filhos de parlamentares, para pressionar. Meu Deus do céu, não interessa quem é o deputado ou senador, sua esposa e seus filhos não têm que estar nesse contexto. É uma forma de intimidar os caras. Se vai intimidar políticos agora, vai intimidar por exemplo donos de rádio, vai fazer a mesma coisa em cima de prefeitura, em cima de miliares”, declarou.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com o presidente, “não é de agora que o PT pretende fazer isso”, ressaltou. “Ou seja, eles estão certos, tem que fazer o que eles querem, senão vão atazanar a vida da tua família. Isso é um crime. Isso é um ato antidemocrático. Alexandre Moraes, isso é um ato antidemocrático, vai ficar quieto?”, questionou.

Bolsonaro afirmou que é contra esse comportamento que o governo atual vem lutando. “No estado do Pará, o homem do campo além da posse de arma de fogo, ele pode usar o armamento em todo o perímetro de sua propriedade. O Lula quer tirar o armamento do pessoal de bem. Vai deixar só MST armado”.

O presidente da República também citou as últimas declarações do petista envolvendo o abordo. “O Lula quer transformar o aborto como se vai no dentista tirar um dente”, disse. “O Lula é um genocida de inocentes”.