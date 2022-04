Em entrevista exclusiva, Bolsonaro anuncia nova redução de IPI e criação da Carteira Verde e Amarela

Uma nova redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e a criação da Carteira Verde e Amarela são as prioridades do governo federal na área de economia. O presidente Jair Bolsonaro, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na manhã desta segunda-feira (11), disse que a melhor maneira de fazer justiça à população é diminuir a carga tributária.

"Costumo não falar porque vai que não sai, depois me cobram. Além da nova redução de IPI para o Brasil, Paulo Guedes quer criar a Carteira Verde e Amarela, que não conseguiu ano passado. Essa é a forma mais fácil de se empregar com menos encargos trabalhistas para os patrões", avalia.

VEJA MAIS

Redução do IPI



No dia 25 de fevereiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já havia assinado um decreto, o 10.979, que reduz o IPI em 25% para a maioria dos produtos. Para alguns tipos de automóveis, de acordo com as políticas de incentivos vigentes, as alíquotas serão reduzidas em 18,5%.

Este é um percentual utilizado para calcular o valor final de um imposto que será pago por pessoa física ou jurídica. Entre os diversos produtos abrangidos pela medida estão eletrodomésticos da linha branca como geladeiras, freezers, fogões, máquinas de lavar e automóveis. O decreto esclarece que os produtos que contenham tabaco ficam excluídos da redução do imposto.