Presidente Bolsonaro volta a defender Projeto de Lei que permite exploração em terras indígenas

Em entrevista ao Grupo Liberal, na manhã desta segunda-feira (11), o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender o Projeto de Lei que possibilita a exploração de recursos em terras indígenas. Ele citou como exemplo o Canadá, afirmando que indígenas que têm suas terras demarcadas produzem no local.

Assista à entrevista completa de Bolsonaro ao Grupo Liberal:

O presidente defende que se o Projeto de Lei for aprovado, o indígena terá autonomia sobre a sua terra e só será explorada se a comunidade aceitar. “Nós pretendemos libertar os indígenas do julgo do estado. Queremos dar liberdade para eles produzirem na sua terra, a exemplo dos Estados Unidos e Canadá", explicou.

Segundo Bolsonaro, a partir de 1992 houve uma grande corrida, que ele chamou de “indústria das demarcações de terras indígenas”, que “não nasceu no Brasil, vem de fora pra dentro”, declarou, citando “países que têm interesse via suas ONGs”.

Jair Bolsonaro reafirmou ainda que o Brasil é autossuficiente para produção de fertilizantes, mas que falta oportunidade de explorar essas regiões. Citou o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmando que em dois momentos tentaram relativizar a soberania do Brasil na Amazônia, mas Putin, com seu poder de veto, não consentiu. “O pessoal de fora está de olho na Amazônia, no Brasil. Se nós, daqui, relaxarmos, temos tudo para perder a soberania da Amazônia”, complementou.