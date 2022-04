Bolsonaro não acredita que Congresso vote pautas importantes este ano

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na manhã desta segunda-feira (11), que o Congresso não deve mais votar pautas importantes este ano, por conta da chegada das eleições.

"Fiquei 28 anos dentro do Parlamento. Falo por mim, me coloco na situação dos deputados. É difícil avançar em pautas polêmicas no Parlamento. A reforma administrativa atinge futuros servidores, quando dá um passo lá dizem que atinge os atuais, aí os parlamentares botam um pé atrás, preocupados com as eleições. Não adianta forçar a barra, não vai levar adiante uma proposta dessa, muito difícil", afirma.

VEJA MAIS

O chefe do Executivo brasileiro comemorou um passo importante dado na semana passada, em sua opinião: deputados rejeitaram a urgência do projeto de combate a fake news. Na avaliação de Bolsonaro, a matéria "censura as mídias sociais".

"Eles querem, sim, censurar, e não tiveram sucesso por 9 votos. Faltaram 9 votos para 257, para que pudessem levar ao Plenário e votar o projeto que visava censurar as mídias sociais, era um dos mais importantes discutidos em Brasília e, graças a Deus, não deu esse passo para regulamentar as mídias sociais. Queriam combater as fake news, como se o grande problema do Brasil fosse mentira. São outros: emprego, inflação", avalia.

PL das fake news

O Projeto de Lei 2.630/2020, conhecido como “PL das Fake News”, inclui uma série de mudanças acerca dos conteúdos publicados na internet. O texto afirma que os conteúdos jornalísticos utilizados pelos provedores, incluindo redes sociais e motores de buscas, deverão ser remunerados.

Além disso, obriga as big techs [grandes empresas de tecnologia] a seguirem as leis de publicidade brasileiras. A ANJ apoia formalmente o PL, que tem o objetivo de estimular o combate à desinformação por meio do jornalismo profissional, aplicando às grandes plataformas digitais princípios de responsabilidade e transparência, e abrindo caminho para a remuneração dos conteúdos jornalísticos por essas plataformas.