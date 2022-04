Presidente Bolsonaro confirma agenda em Belém e Paragominas este mês de abril

Em entrevista exclusiva a O Liberal, na manhã desta segunda-feira (11), o presidente Jair Bolsonaro confirmou que estará no Pará no final deste mês, no dia 28, nos municípios de Belém e Paragominas.

"Enquanto não tem título, são pessoas usadas pelo MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra] para fazer invasões" - Jair Bolsonaro, presidente da República.

"Uma das coisas mais importantes que faremos é a entrega de títulos, provisórios e definitivos. Enquanto não tem título, são pessoas usadas pelo MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra] para fazer invasões. O número de invasões por ano está abaixo de 10, em governos passados era 10 por mês. Você dá o lote para a pessaoa, dali para frente tudo que fizer ali será usado para o bem-estar da sua família. Passa a ser valorizada, pode ter acesso a bancos oficiais para melhor investir e produzir", afirma.

Assista à entrevista ao vivo:

Entrega de títulos



Os ministros Fábio Faria (Comunicações) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) já haviam visitado Belém no dia 23 de março para eventos do programa Abrace o Marajó. Nos encontros, Damares anunciou quase dois mil contratos de concessão de uso de terra nos municípios de Curralinho e Bagre.

O superintendente do Incra, coronel Neil Duarte de Souza, afirmou que foram 1.955 documentos titulatórios totais entregues, somando em torno de 50 mil até o momento, dentro do programa. "O governo federal está disposto a ajudar o Marajó e temos que caminhar juntos, trabalhar em prol do nosso povo do Pará e da região", declarou, na época.

Representantes das famílias no Arquipélago receberam a entrega simbólica dos títulos. "O título, além de dar conforto e segurança à sua propriedade, vai ajudar com que o proprietário tenha crédito. É difícil alguém ter um imóvel e conseguir um crédito para sua terra, sua roça, seu negócio. Vai movimentar a economia do Marajó", garante a ministra Damares.