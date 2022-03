Candidata à presidência do Brasil, Simone Tebet, concede entrevista ao Grupo Liberal

A pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, a senadora pelo Mato Grosso do Sul Simone Tebet, cumpre agenda em Belém neste sábado (19). A visita faz parte, segundo ela, de uma “caminhada da esperança”, para conhecer os problemas das regiões, mas também “os casos de sucesso”.

Simone Tebet afirma que foi convidada pelo governador Helder Barbalho (MDB) para vir ao Pará e que se trata de um dos primeiros estados escolhidos para lançar o nome dela como pré-candidata pelo Centro Democrático, uma união de partidos que quer fazer frente aos favoritos à Presidência, segundo as pesquisas atuais, Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, que será publicada na edição deste domingo de O Liberal (e disponibilizada na íntegra no portal OLiberal.com), ela disse que veio conhecer e “reconhecer os problemas, mas também os casos de sucesso”. Ela citou que quer ver de perto o projeto TerPaz, a feira do Ver-o-Peso e o parque do Utinga.

Na entrevista, Simone Tebet não fugiu das perguntas. Disse que é contra a exploração de terras indígenas pelo garimpo, que acredita na educação como forma para transformar o País, e que os programas sociais devem continuar, pois “um país miserável como o Brasil” não pode abrir mão deles, mas precisam ser aperfeiçoados.