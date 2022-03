Presidente Bolsonaro confirma lançamento da pré-candidatura à reeleição no dia 26 de março

No dia 26 de março, deve ocorrer o lançamento da pré-candidatura à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O evento deve ser realizado em um auditório do edifício Brasil 21, no centro de Brasília, que abriga a sede do Partido Liberal, porém, os detalhes do lançamento ainda não foram divulgados. As informações são do Metrópoles.

O próprio presidente Bolsonaro confirmou a data. “O meu caso é diferente dos demais, porque eu tenho um país para administrar. Então, eu pretendo, sem ser nesse sábado, no próximo, lançar a pré-candidatura aqui em Brasília”, disse o presidente à TV Ponte Negra, afiliada do SBT no Rio Grande do Norte, em entrevista concedida na terça-feira (15), mas veiculada nesta quarta (16/3).

Durante a campanha de 2018, então como candidato, Bolsonaro chegou a dizer que era contra a reeleição e que iria propor seu fim se eleito. Quando ao vice, ele informou que ainda não há uma definição do nome que deve compor a chapa.

“O vice a gente vai esperar um pouco mais, porque tem muita gente querendo – é natural”, declarou.

“A gente vai trabalhando nesse sentido. Mas vai ser um vice à altura de representar o presidente nas suas vacâncias. Essa é a intenção. Não é um vice para ajudar a ganhar a eleição, é um vice para ajudar a administrar o Brasil”, completou.