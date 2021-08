Ciro Gomes chama presidente Jair Bolsonaro de 'arruaceiro' e 'frouxo' e Lula de 'espertalhão'

O pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) criticou atitudes do presidente Jair Bolsonaro em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, na tarde desta segunda-feira (23), e disse que ele tem incitado a violência no país. “A gente tem que vigiar. No dia 7 de setembro vai ter violência. Ele virou um arruaceiro e está procurando um cadáver. Tem grupos estimulando militantes a comparecerem à Paulista armados. É uma tragédia social”, opinou, referindo-se aos atos convocados pelos apoiadores do presidente, para o próximo dia 07.

Ciro, que também é formado em direito, afirmou ainda que judicializar a política nunca foi uma coisa boa. Porém, incitar a violência não é liberdade de expressão, e sim um crime. “Não tenho medo e vou encarar. Sou da paz, nunca usei armas na vida, mas resistirei. Não acho que lá na frente o Bolsonaro tenha mais nenhuma força. Ele é um frouxo”.

“A gente tem que vigiar. No dia 7 de setembro vai ter violência", declarou Ciro (Divulgação)

LULA

Na entrevista, o pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) também convidou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para “debater o Brasil”. Durante a conversa, ele chamou Lula, também pré-candidato pelo PT, de “espertalhão”. O pedetista afirma que não quer brigar, mas quer apresentar projetos e debater com o petista sobre o atual cenário político brasileiro.

“O Lula não quer discutir nada. Ele acha que o que eu falo é agressão, não responde o que eu falo. Ele diz que quer conversar, que ‘mamãe disse para não brigar’. Vamos falar sério. Convido mais uma vez: Lula, vamos debater o Brasil. Me comprometo a ser extremamente respeitoso e cordial como sempre fui. Liberal, promova o debate que eu tô no ponto, pode ser no dia que ele quiser”, provoca Ciro.

A entrevista completa será publicada na edição desta terça-feira, do Jornal O Liberal. O vídeo da entrevista ficará disponível no portal Oliberal.com, no perfil do portal no Youtube e nas redes sociais.