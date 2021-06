EXCLUSIVO: Vice-presidente Hamilton Mourão revela tripla oposição para desenvolvimento da Amazônia

O vice-presidente da República Hamilton Mourão é resoluto em sua tríplice tarefa à frente da presidência do Conselho Nacional da Amazônia Legal: proteger, preservar e, principalmente, desenvolver a região. Para Mourão, o progresso do País passa, diretamente, pelo desenvolvimento da Amazônia.

Hamilton Mourão concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo Liberal na última semana. Na conversa com o diretor de conteúdo, Daniel Nardin, e o jornalista Thiago Vilarins, que coordena o projeto Conexão Brasília na sucursal da capital federal, o vice-presidente, que lidera os esforços do governo federal para dialogar, preservar e apoiar a fiscalização ambiental no território amazônico, falou sobre os desafios complexos desta missão e dos investimentos, projetos, ações e obras que estão sendo desenvolvidas em conjunto com os ministérios e governos estaduais, entre eles o Pará.

Na entrevista, ele ainda analisa os acontecimentos que movimentam o noticiário nacional e o seu futuro político. Assista abaixo à entrevista completa: