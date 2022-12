Conheça a musa fitness presa por aplicar golpes durante compras de luxo

Com mais de 25 denúncia de golpes, a musa fitness Andrea Zaude foi presa em flagrante pela Polícia Civil de São Paulo, na última terça-feira (27), Shopping Center Norte, na Vila Guilherme. Na fuga, a mulher chegou a atropelar um segurança. A influenciadora digital tentou utilizar um pix falso para fazer compras em uma loja de luxo. De acordo com as investigações, essa não seria a primeira vez que Andrea comete os crimes.

Pelo registro da Polícia Civil, a musa fitness e ex-fisiculturista tem 11 inquéritos e quatro processos referentes a uma série de fraudes como estelionato e falsificação de documentos. Entre os estabelecimentos estão joalherias, locadoras de carros, lojas de departamento e restaurantes de alto padrão.

Como a musa fitness atuava no golpe?

No último, em São Paulo, Andrea Zaude escolheu as peças no site. Todas acima de R$ 13 mil. A criminosa fez um falso pagamento via Pix e marcou de pegar os produtos. A dona, já ciente do golpe feito pela mesma pessoa, acionou os seguranças. Só na joalheria, das 11 compras, o prejuízo foi de $ 40 mil.

Quem é Andrea Zaude, musa fitness presa?

Andrea Zaude é uma influenciadora digital com milhares de seguidores, que cria conteúdos voltados para o esportes, exercícios físico e saúde.