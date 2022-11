Golpe do falso boleto de plano de saúde: entenda o que é, como se proteger e denunciar

Mais uma fraude está no mercado e, dessa vez, envolve as empresas de plano de saúde. O golpe está sendo feito através de falsos boletos bancários, que são enviados para as redes sociais das possíveis vítimas e informam valores errôneos e cobranças indevidas.

Diversos planos de saúde já foram afetados e estão alertando para a forma de atuação dos golpistas. Por meio de SMS, WhatsApp ou e-mail, links com informações bem convincentes estão simulando páginas falsas com o download dos boletos de uma fatura ilegítima. Para saber mais, veja como funciona esse crime e como se prevenir.

VEJA MAIS

Como é o Golpe do falso boleto de plano de saúde?

Devido a semelhança entre boletos falsos e originais, a vítima pode acabar pagando o valor adulterado e apenas descobrir que caiu em um golpe quando é acionada pelo plano de saúde, já que o valor creditado vai para a conta do fraudador. Diversas operadoras do Brasil já foram afetadas e contabilizam prejuízos.

Como prevenir o Golpe falso boleto de plano de saúde?

Para evitar ser vítima deste tipo de golpe, é necessário estar atento aos detalhes do documento, como:

Código de barras: na fatura verdadeira, os números do código de barras são iguais tanto na parte superior quanto inferior. Além disso, os três primeiros números da sequência representam o código do banco emissor do boleto. Se você notar alguma diferença, comunique o seu plano de saúde; Dados do boleto: erros gramaticais e suas informações pessoais, como nome, data de nascimento e números de documentos podem possuir erros. O CNPJ da operadora de saúde também precisa estar corretos; Preços: desconfie de altos descontos e o local em que o valor está impresso. O valor do boleto pode aparecer em dois lugares, no final do código de barras e no espaço “valor do documento”.

VEJA MAIS

Como denunciar o Golpe do falso boleto de plano de saúde?

Se você foi vítima desse tipo de crime ou similares, pode registrar ocorrências em qualquer delegacia, pelo Disque Denúncia 181, ou presencialmente, na sede da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, que fica localizada na Avenida Pedro Miranda, nº 2.288, bairro da Pedreira, em Belém.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)