Caso Kellen Thaynara: Depoimentos apontam semelhanças e contradições sobre desaparecimento da jovem

Os depoimentos das cinco testemunhas – Stefanie Jardim Castro, Brena Roberta Oliveira Silva, Bruno Henrique Lopes de Oliveira, Herison Quaresma dos Passos e Paulo Sérgio Bento Cardoso – sobre o desaparecimento de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, na noite de segunda-feira (16), apresentam semelhanças em diversos pontos, mas também possuem pontos de contradição. A análise foi feita pela reportagem do Grupo Liberal, que teve acesso aos documentos onde constam os depoimentos dos participantes do passeio promovido por Bruno Henrique.

Todos os envolvidos relataram que o passeio começou entre 16h e 17h, com saída de uma marina na avenida Bernardo Sayão, e que o grupo estava no flutuante “Sabor da Prainha” no momento do desaparecimento da jovem. As testemunhas relataram ainda que Kellen foi vista consumindo bebida alcoólica desde o início do evento, e outros participantes também ingeriram álcool, exceto o marinheiro e piloto da embarcação Herison.

De acordo com os relatos, por volta das 21h, Kellen pulou no rio sozinha, sem ser acompanhada pelos demais. Na versão das testemunhas, após perceberem que a jovem não retornava, os participantes realizaram buscas por conta própria e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que iniciaram os trabalhos oficiais, mas sem sucesso durante a madrugada de terça-feira (17). Os serviços foram suspensos devido à forte correnteza e retomados pela manhã.

VEJA MAIS

Veja os pontos de concordância nos depoimentos:

Kellen era convidada de Bruno Henrique;

Os participantes relataram que não a conheciam e não sabiam o seu nome, o que só foi descoberto na delegacia, após o ocorrido;

O passeio iniciou por volta das 16h em uma marina localizada na avenida Bernardo Sayão;

A lancha ficou ancorada no flutuante “Sabor da Prainha” durante o evento;

Kellen consumiu bebida alcoólica desde o início do passeio, assim como os demais, exceto o marinheiro;

Kellen pulou sozinha no rio por volta das 21h e não retornou à superfície;

Buscas foram realizadas pelos participantes do passeio, sem sucesso, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para continuar os trabalhos.

Veja os pontos de contradição nos depoimentos:

Stefanie relatou que estava dentro da lancha quando soube que Kellen havia pulado;

Herison e Paulo afirmaram que todos os participantes estavam no flutuante, e a lancha estava vazia;

Herison disse que Kellen foi aconselhada a não pular devido ao horário e às condições do local, o que não foi mencionado pelos demais participantes do passeio;

Bruno e Paulo mencionaram que Kellen convidou os outros a acompanhá-la no mergulho, mas ninguém aceitou, sem citar tentativas de impedi-la;

Stefanie afirmou que utilizou a lanterna do celular para procurar pela jovem, mas não mencionou a entrada de outros participantes no rio;

Herison e Bruno relataram que o marinheiro e o responsável pelo flutuante entraram na água para tentar localizar Kellen;

Paulo afirmou que só soube o nome completo de Kellen na delegacia e que ela foi convidada por Bruno, no entanto, confirmou que conhecia a jovem pelas redes sociais e acompanhava o trabalho dela no ramo automotivo;

Stefanie e Brena também disseram ter descoberto o nome completo de Kellen apenas na delegacia. O depoimento Bruno, organizador do evento, no entanto, indica que Kellen era sua convidada direta, o que pressupõe que ele sabia sua identidade completa e, potencialmente, poderia tê-la compartilhado com os outros participantes;

Bruno mencionou que os bombeiros chegaram cerca de uma hora e meia após o acionamento, enquanto Stefanie e Herison apontaram que a chegada foi mais rápida.

Veja o que se sabe até agora sobre o Caso Kellen Thaynara