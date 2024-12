Caso Kellen Thaynara: corpo de jovem é velado nesta quarta-feira (18/12)

O corpo de Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, que morreu ao desaparecer em um passeio de lancha na Ilha do Combu, está sendo velado e será sepultado nesta quarta-feira (18/12).

A jovem havia desaparecido na noite de segunda-feira (16) em um restaurante na região das ilhas e foi encontrada morta na Baía do Guajará, na manhã de terça-feira (17).

O velório de Kellen Thaynara está ocorrendo em uma residência no bairro do Paar, em Ananindeua. A previsão é que o cortejo com o corpo saia às 10h30 para ser sepultado em um cemitério em Marituba.

Local onde ocorre o velório de Kellen Thaynara. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Vários amigos e familiares de Kellen Thaynara estiverem no local onde ocorreu o sepultamento da jovem. Com grande comoção, eles realizaram a cerimônia de despedida.