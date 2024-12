Vídeo revela discussão entre ocupantes de lancha e amigos de Kellen Thaynara

Um vídeo divulgado nas redes sociais trouxe novas informações sobre o caso da jovem Kellen Thaynara, de 26 anos, encontrada morta nesta terça-feira (17) na Baía do Guajará, após desaparecer durante um passeio de lancha na segunda-feira (16).

Nas imagens, os ocupantes da lancha aparecem discutindo com amigos de Kellen. Durante o bate-boca, eles afirmam não conhecer a jovem e alegam que houve um desentendimento sobre quem a convidou para o passeio. Informações preliminares indicam que o condutor da embarcação e os tripulantes teriam consumido bebidas alcoólicas no decorrer do trajeto.

A gravação reforça a complexidade do caso e aumenta as dúvidas sobre o que realmente aconteceu antes do desaparecimento. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da tragédia, enquanto a família da jovem aguarda respostas.