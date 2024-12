Caso Kellen Thaynara: saiba quem eram as pessoas que estavam na lancha

A reportagem do Grupo Liberal apurou e confirmou, por meio de uma fonte ligada ao caso, quem eram as pessoas que estavam na lancha de onde a jovem Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, 26 anos, desapareceu na noite de segunda-feira (16), durante um passeio pela ilha do Combu.

Dentre os participantes estavam: um homem identificado como Paulo Sérgio Bento Cardoso, dono da lancha; Brena Roberta; Stefanie Jardim Castro; Bruno Henrique; Herison Quaresma Passos, piloto da lancha no momento do ocorrido. A reportagem deixa aberto o espaço para posicionamento dos citados.

O caso

Kellen Thaynara Nascimento de Abreu, de 26 anos, foi encontrada morta na manhã desta terça-feira (17) após desaparecer durante um passeio de lancha na região da ilha do Combu, em Belém. A jovem, que trabalhava como consultora de veículos automotivos no bairro do Telégrafo, era mãe de um menino de apenas dois anos chamado João Lucas.

Ela desapareceu na noite da última segunda-feira (16). O corpo da vítima foi localizado boiando na baía do Guajará por volta das 8h30, quando um homem que praticava canoagem avistou o cadáver e acionou as autoridades. O Grupamento Marítimo Fluvial do Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar a remoção do corpo e encaminhá-lo à Polícia Científica.