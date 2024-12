Caso Kellen Thaynara: Embarcação que transportou jovem passa por perícia

A lancha onde estava a jovem Kellen Thaynara de Abreu, de 26 anos, que desapareceu nas proximidades da Ilha do Combu, foi periciada na tarde desta terça-feira (17). A Polícia Científica do Pará realizou os procedimentos a pedido da Polícia Civil. Kellen integrava um grupo que fazia um passeio pela região das Ilhas de Belém na noite da segunda-feira, 16.

Conforme o perito criminal e diretor-geral da Polícia Científica, Celso Mascarenhas, os peritos trabalharam no caso de forma minuciosa. "O trabalho está sendo feito de forma calma, minuciosa e precisa, por conta do cuidado que o caso requer. Estamos integrando os dois Institutos, tanto o de criminalística, na parte de perícia de local de crime, como também do Instituto Médico Legal, na sessão de perícia do corpo. Ambos os setores conversarão para que, num prazo de até 10 dias, podendo ser prorrogado por mais dez, devido à complexidade do caso, possa dar uma resposta eficaz", ressaltou. O diretor-geral informou que ainda podem ser feitos outros exames de perícias a pedido da Polícia Civil.

O delegado da Polícia Civil, Luiz Guilherme Neves de Melo, que acompanhou a perícia no local, explicou o procedimento feito. "Apesar das primeiras informações darem conta de que o fato ocorreu no flutuante e não no barco, para diligenciar de forma correta dentro do inquérito policial, na data de hoje a Polícia Civil solicitou a perícia no barco, que está sendo feita aqui pelos peritos do [instituto] Renato Chaves, para constatar qualquer eventual materialidade de algum crime que tenha ocorrido, como vestígios de sangue e outras coisas que podem ser encontradas. A partir de então o delegado responsável pelo caso vai seguir na diligência de ouvir as testemunhas, até esclarecer de fato o que aconteceu nesta situação", compartilhou. Na tarde desta terça-feira (17), a PCPA ouviu o proprietário da embarcação.

Entenda o caso

Kellen Taynara de Abreu desapareceu na noite da segunda, 16, durante um passeio de lancha pela região da Ilha do Combu. O corpo foi encontrado por volta de 8h30 desta terça-feira (17) na Baía do Guajará, próxima à Ilha das Onças. Equipes do Grupamento Marítimo Fluvial do Corpo de Bombeiros (GMAF) estiveram no local para fazer a remoção e encaminhamento do corpo à Polícia Científica.

O caso foi registrado inicialmente na Seccional de São Brás, no entanto, como ocorreu na Região das Ilhas, a Seccional do Guamá ficou à frente. A Delegacia de Homicídio da Polícia Civil assumiu a investigação.

"A investigação e apuração de informações sobre o caso ficaram a cargo da Divisão de Homicídios, que aguarda o laudo da perícia com o intuito de esclarecer a causa da morte da vítima, além de pontuar se houve outras lesões contra ela. Além disso, todas as testemunhas do fato serão devidamente ouvidas. A Polícia Civil reforça mais uma vez, o compromisso com o esclarecimento dos fatos tanto para os familiares da vítima como para a população paraense", detalhou o delegado-geral Walter Resende.