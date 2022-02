Vestibular 2022: Uepa divulga o listão esta quinta; UFPA anuncia calouros esta quarta

Falta pouco para a marchinha do Pinduca, “Alô, papai, alô, mamãe”, começar a soar pela cidade a partir da divulgação dos aprovados nos principais vestibulares da capital: da Universidade do Estado (Uepa) e da Universidade Federal do Pará (UFPA). A Uepa já anunciou que o listão sai quinta-feira (24), às 9h, mas os vestibulandos ainda não poderão conferir os nomes de perto, como era tradição. A medida é para evitar aglomerações, por isso, apenas a imprensa terá acesso ao prédio da reitoria.

A universidade estadual já adiantou que, entre os 97 cursos ofertados pela instituição, os mais concorridos de 2022 foram Medicina, na modalidade de não-cotistas (VNC), e Fisioterapia, na modalidade por cotas (VC). No primeiro, a concorrência foi de 61,48 candidatos por vaga, já para Fisioterapia, o número chegou a 123,20 por vaga. Na modalidade por cotas, o curso de Medicina ficou com uma média de 65 candidatos por vaga.

O listão da Uepa vai ser transmitido pela Rádio Liberal FM (97,5 MHz), direto da sede da universidade, no bairro do Telégrafo, em Belém, a partir das 8h nesta quinta-feira (24), além de ficar disponível para acesso no portal OLiberal.com.

UFPA ainda não tem previsão para liberar o listão do vestibular 2022

A Universidade Federal do Pará informou nesta quarta que o listão será divulgado nesta mesma quarta à tarde, às 15h. O resultado seguia em processamento, uma vez que a lista de homologados na inscrição do vestibular esteve aberta até esta terça (22), ara receber recursos. A instituição fazia o cruzamento das informações com os dados dos vestibulandos no Enem 2021 e, consequentemente.

A assessoria de imprensa explicou que o cruzamento de dados é necessário por pequenos erros no cadastro de informações pessoais do candidato no momento de inscrição. Por isso, o período de recurso para os não homologados é importante, de forma que ele possa corrigir a informação inconsistente e, então, concorrer no vestibular.

Como a universidade ainda está na etapa de apuração dos recursos, ainda não há uma data prevista para liberação do listão.

Até agora, sabe-se que o curso mais concorrido na UFPA este ano foi Psicologia, com 116 candidatos por vaga, seguido por Fisioterapia (103/vaga) e Medicina (102).