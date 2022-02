Centro de Processos Seletivos da UFPA retifica a lista de demandas por oferta de cursos

O Centro de Processos Seletivos da UFPA publicou na noite desta sexta-feira, 18 de fevereiro, a lista retificada da demanda por oferta de curso, com ajuste nos dados relativos aos grupos de vagas de cotas (Grupos B a J).

As demandas anteriormente divulgadas para as vagas de ampla concorrência (Grupo A) e as listas de cursos com maior e menor procura não sofreram alterações.

Conforme a UFPA, para avaliar a demanda do seu curso, informa a UFPA, o candidato, primeiramente, precisa considerar o seu perfil de inscrição, que indicará a que grupos de vagas está concorrendo. Dependendo do grupo de vagas, a concorrência será maior ou menor e será acumulativa, ou seja, aumenta a possibilidade de ingresso se o candidato tiver perfil para concorrer em mais de um grupo.

ENTENDA A DEMANDA POR CURSO

Por exemplo, no caso de um candidato que se inscreveu para o curso de Agroecologia do Campus de Abaetetuba (ofertado em Acará), com perfil que atende aos requisitos da Cota Escola/Renda, ele concorre às vagas dos grupos A (Ampla Concorrência), C (Cota Escola) e G (Cota Escola/Renda). Na planilha da demanda dessa oferta de curso, ele verá que a demanda para as vagas da ampla concorrência (20 vagas) é de 3.3 candidatos/vaga; nas vagas da Cota Escola (1 vaga), a demanda é de 65.0 candidatos/vaga; e nas vagas da Cota Escola/Renda (1 vaga), a demanda é de 36.0 candidatos/vaga.

No caso das vagas que aparecem na planilha sem inscritos concorrentes, elas serão redistribuídas para outros grupos de concorrência no momento do preenchimento das vagas, de acordo com as prioridades previstas no item 7 do edital. E, no caso de grupos sem vagas, os inscritos concorrerão apenas nos demais grupos em que houver vaga distribuída, sempre participando da ampla concorrência.

O CEPS divulgou a demanda considerando a listagem prévia de candidatos(as) com inscrições homologadas. A demanda de candidatos/vaga ainda poderá sofrer alterações, conforme o resultado dos recursos às homologações de candidatos(as) concorrentes ao PS 2022.

VAGAS PS 2022

O Processo Seletivo da UFPA 2022 disponibiliza 7.531 vagas (176 a mais que no ano anterior), sendo 3.667 de ampla concorrência, 3.667 do Sistema de Cotas e 197 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). As vagas estão distribuídas em 197 ofertas de cursos, nos 12 campi da UFPA. Em resultado preliminar da homologação das inscrições, 54.394 candidatos(as) foram homologados(as) e estão aptos(as) a concorrer às vagas. 43.724 receberam isenção da taxa de inscrição.