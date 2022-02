UFPA divulga os cursos mais concorridos e os menos concorridos do PS 2022; confira a lista

A Universidade Federal do Pará (UFPA), por meio do Centro de Processos Seletivos (CEPS), divulgou, no início da tarde desta sexta-feira (18), a demanda de candidatos à vaga por oferta de curso do Processo Seletivo 2022. A listagem também detalha a demanda por grupo de vagas dentro de cada oferta de curso. O CEPS divulgou a demanda considerando a listagem prévia de candidatos com inscrições homologadas.

Segundo a UFPA, a demanda de candidatos por vaga ainda poderá sofrer alterações, conforme o resultado dos recursos às homologações de candidatos concorrentes. Confira aqui a lista completa.

Confira os dez cursos mais concorridos

Psicologia - Bacharelado - Belém / 2022.1 - 116.07 demanda por vaga; Fisioterapia - Bacharelado - Belém / 2022.1 - 103.08 demanda por vaga; Medicina - Bacharelado - Belém / 2022.1 - 102.97 demanda por vaga; Medicina - Bacharelado - Belém / 2022.2 - 97.32 demanda por vaga; Enfermagem - Bacharelado - Belém / 2022.1 - 80.67 demanda por vaga Medicina - Bacharelado - Altamira / 2022.1 - 77.33 demanda por vaga Medicina - Bacharelado - Altamira / 2022.2 - 76.67 demanda por vaga Psicologia - Bacharelado - Belém / 2022.1 - 71.20 demanda por vaga Direito - Bacharelado - Belém / 2022.1 - 69.55 demanda por vaga Educação Física - Belém / 2022.1 - 64.45 demanda por vaga

Confira os dez cursos menos concorridos

Matemática - Licenciatura - Abaetetuba (Barcarena) / 2022.2 - 0.64 demanda por vaga Matemática - Licenciatura - Salinópolis / 2022.1 - 1.12 demanda por vaga Produção Cênica - Tecnológico / 2022.1 - 1.13 demanda por vaga Química - Licenciatura - Ananindeua / 2022.2 - 1.15 demanda por vaga Física- Licenciatura - Salinópolis / 2022.1 - 1.20 demanda por vaga Interdiscip. em Ciênci. e Tecn. - Bacharelado - Ananindeua / 2022.1 - 1.40 demanda por vaga Física - Licenciatura - Ananindeua / 2022.2 - 1.50 demanda por vaga Letras/Alemão - Licenciatura - Belém / 2022.1 - 1.85 demanda por vaga Geofísica - Bacharelado - Belém / 2022.1 - 1.95 demanda por vaga Física - Licenciatura - Belém / 2022.2 - 2.04 demanda por vaga

Saiba como avaliar a demanda por curso

Para avaliar a demanda do curso, o candidato, primeiramente, precisa considerar o seu perfil de inscrição, que indicará a que grupos de vagas está concorrendo. Dependendo do grupo de vagas, a concorrência será maior ou menor e será cumulativa (aumenta a possibilidade de ingresso) se o candidato tiver perfil para concorrer em mais de um grupo.

Por exemplo, no caso de um candidato que se inscreveu para o curso de Agroecologia do Campus de Abaetetuba (ofertado em Acará), com perfil que atende aos requisitos da Cota Escola/Renda, ele concorre às vagas dos grupos de Ampla Concorrência, Cota Escola e Cota Escola/Renda. Na planilha da demanda dessa oferta de curso, ele verá que a demanda para as vagas da ampla concorrência (20 vagas) é de 3.3 candidatos por vaga; nas vagas da Cota Escola (1 vaga), a demanda é de 36.0 candidatos por vaga; e nas vagas da Cota Escola (1 vaga), a demanda é de 20.0 candidatos por vaga.

No caso das vagas que aparecem na planilha sem inscritos concorrentes, elas serão redistribuídas para outro(s) grupo(s) de concorrência no momento do preenchimento das vagas, de acordo com as prioridades previstas no edital. No caso de grupos sem vagas, os inscritos concorrerão apenas nos demais grupos em que houver vaga distribuída, sempre participando da ampla concorrência.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)