Listão da UFPA: expectativa movimenta redes sociais

Desde que a UFPA anunciou que o listão de aprovados no vestibular 2022 seria divulgado na tarde desta quarta-feira (23/02), nas redes sociais várias expectativas foram geradas. A celebração dos calouros é uma tradição paraense e um listão muda a rotina da cidade. Várias pessoas aguardam por festas com churrasco e reuniões em escolas e cursinhos.

Nas páginas da UFPA nas redes sociais, seguidores já adiantam os parabéns aos futuros calouros. Os estudantes mais experientes de determinados cursos já dão as boas-vindas. Amigos e familiares dos candidatos começaram a fazer as marcações em preparação para as festinhas que podem ocorrer.

Neste ano, mais uma vez por conta da covid-19, a UFPA não terá eventos nos campi, nem mesmo a sede, no bairro do Guamá. No entanto, há celebrações sendo organizadas, como na Terra Firme, que às 15h terá a "Calourada da TF", para acolher quem conseguiu conquistar uma vaga entre as 7.541 ofertadas no processo seletivo 2022.

Haverá leitura do listão na Rádio Liberal e o material também ficará disponível em OLiberal.com. Nas redes sociais, marque o perfil @oliberal e use a hashtag #vestibularoliberal para compartilhar a sua comemoração.