Listão da Uepa 2022: veja os nomes dos aprovados no vestibular

Chegou a hora da marchinha do Pinduca, “Alô, papai, alô, mamãe”! Foram divulgados os nomes dos aprovados nos principais vestibulares da capital: da Universidade do Estado (Uepa) e da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os vestibulandos não foram chamados para conferir os nomes de perto, como era tradição. A medida foi para evitar aglomerações - e por isso, apenas a imprensa teve acesso ao prédio da Reitoria da universidade. Ainda assim, a procura foi grande na manhã desta quinta (24), na sede da instituição no Telégrafo.

A universidade estadual já adiantou que, entre os 97 cursos ofertados pela instituição, os mais concorridos de 2022 foram Medicina, na modalidade de não-cotistas (VNC), e Fisioterapia, na modalidade por cotas (VC). No primeiro, a concorrência foi de 61,48 candidatos por vaga, já para Fisioterapia, o número chegou a 123,20 por vaga. Na modalidade por cotas, o curso de Medicina ficou com uma média de 65 candidatos por vaga.

Divulgação do listão na reitoria da UEPA foi concorrido (Igor Mota / O Liberal)

VEJA MAIS

Rádio Liberal e portal OLiberal.com transmitem leitura do listão (Igor Mota / O Liberal)

VEJA MAIS

O listão da Uepa foi transmitido pela Rádio Liberal FM (97,5 MHz), direto da sede da universidade, no bairro do Telégrafo, em Belém, ficou disponível para acesso no portal OLiberal.com.