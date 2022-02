Listão do vestibular da UEPA é liberado; confira o resultado com os nomes dos calouros

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) liberou o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2022, para a festa de 3.567 calouros. Não haverá cerimônias, solenidades e nem listões afixadas em nenhum dos campi, como costumava acontecer antes da pandemia de covid-19.

Foram ofertadas 3.750 vagas e mediante apresentação de comprovante de vacinação. Este ano, foram ofertados 95 cursos em 17 municípios. o número de inscritos chegou a 48.671, sendo 33.130 costistas e 15.541 não costistas. Apenas 183 não foram preenchidas.

Além de ouvirem o listão pela Rádio Liberal, os candidatos também terão acesso ao resultado publicado no site oficial da instituição.

Listão do vestibular da UEPA é comemorado em várias escolas (Thiago Gomes / O Liberal)

A demanda de candidatos por vagas pode ser consultada aqui. Após o resultado final, será divulgado um edital específico para a matrícula dos calouros. As chamadas subsequentes (repescagem) ainda terão as datas divulgadas. As aulas para os calouros começarão, de acordo com o calendário acadêmico 2022, em 18 de abril.

A leitura do listão pela Rádio Liberal ficará disponível em OLiberal.com.

