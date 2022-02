Calouros UFPA 2022: saiba como fazer a habilitação e confirmar a vaga

O Centro de Registro e Indicadores Acadêmicos da Universidade Federal do Pará (CIAC/UFPA) já disponibilizou o edital de convocação para habilitação ao vínculo institucional dos candidatos classificados no Processo Seletivo 2022. Ao todo, 6.546 candiatos foram classificados. A primeira fase já inicia nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, com o preenchimento do cadastro on-line de calouros (coc.ufpa.br). A entrega presencial dos documentos e o procedimento de heteroidentificação serão nos dias, horários e locais distribuídos por curso no Anexo I do edital. Saiba como fazer a confirmação da vaga no curso aprovado na UFPA 2022:

Todos os calouros devem ler com atenção o edital, pois a habilitação envolve várias fases. Neste ano, uma novidade na habilitação é que o calouro só precisará comprovar os requisitos obrigatórios relativos ao grupo de vaga em que se classificou. Assim, por exemplo, um candidato inscrito com perfil para concorrer a Cota Escola/Renda/PPI, que se classificou em vaga de Cota Escola, deverá apresentar a documentação obrigatória apenas para a Cota Escola.

Processos de habilitação da UFPA 2022:

Preenchimento cadastral e envio da documentação pelos calouros via sistema; Entrega presencial da documentação original e cópia; Validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda) por banca de heteroidentificação e validação da autodeclaração de pessoa indígena por Comissão de Verificação da Autodeclaração de Indígena (no caso de candidatos/as classificados/as em vagas de Cotas PPI; Verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD) por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD (no caso de candidatos/as classificados/as em vagas destinadas a PcDs).

Detalhando a habilitação

A primeira etapa, todos os candidatos classificados no PS 2021 da UFPA deverão acessar o sistema on-line de calouros, no endereço eletrônico coc.ufpa.br, utilizando número de inscrição e RG informados na inscrição do processo seletivo. Ao acessar o sistema, é necessário preencher os dados cadastrais e enviar de forma on-line a documentação exigida, conforme seu grupo de classificação. Quando o candidato entrar no sistema, verá todos os documentos obrigatórios que devem ser anexados conforme o perfil de vaga em que se classificou. Para esta primeira chamada da habilitação, o sistema de cadastro on-line de calouros estará disponível das 12h do dia 24/2 até as 16h do dia 1º/6/2022. O candidato deve finalizar o cadastro no sistema até a data da entrega presencial da documentação para a qual foi convocado.

A segunda etapa da habilitação será a apresentação presencial dos documentos obrigatórios, originais e cópias, nos dias, horários e locais previstos no Anexo I do edital. Na sequência da entrega dos documentos, os ingressantes em vagas de Cotas PPI passarão pela terceira etapa da habilitação: a verificação de autodeclaração de pessoa negra e indígena. Esse procedimento é adotado pela UFPA desde o PS 2021.

Verificação de autodeclaração de pessoa negra ou indígena

No caso de estudantes autodeclarados pessoas negras, haverá uma avaliação presencial por uma Banca de Heteroidentificação, tomando por referência exclusivamente o fenótipo social do(a) estudante. O fenótipo social é um conjunto de características pelas quais as pessoas são vistas e consideradas negras (cor da pele e outras características físicas, principalmente faciais), e que lhes deixam vulneráveis às discriminações e ao racismo.

No caso das pessoas autodeclaradas indígenas, classificadas em vagas de Cotas PPI, precisarão apresentar sua documentação de pertencimento étnico (original e cópia), conforme o edital, à Comissão de Verificação da Autodeclaração de Indígena.

Se não deferido pela Banca de Heteroidentificação ou pela Comissão de Verificação da Autodeclaração de Indígena, o(a) candidato(a) poderá apresentar recurso e será avaliado por uma segunda banca, a Banca Recursal, que emitirá parecer final.

Verificação de autodeclaração PcD

A quarta etapa da habilitação é exclusiva para candidatos que ingressaram em vagas de cotas para pessoas com deficiência (PcD). A análise da condição desses estudantes será realizada pela Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD. Se restar alguma dúvida sobre a documentação apresentada pelo candidato, este poderá ser convocado(a) para uma banca presencial.

Os prazos para interposição de recurso em cada etapa estão previstos no edital.

Perda de vagas e repescagem

Quem não seguir as regras do edital quanto às recomendações para a apresentação de documentação e convocação estará sujeito à perda da vaga. À medida que as etapas da habilitação finalizarem e houver liberação de vagas, serão publicadas chamadas adicionais (repescagens), pela ordem de classificação no PS 2022 e pelo tipo de vagas disponíveis.

Casos de estudantes que já possuem vínculo

O calouro que já possui algum vínculo de aluno com a UFPA, antes de realizar sua habilitação, deve informar sua desistência da vaga já ocupada, por meio do sistema Sagitta.