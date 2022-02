Calouros comemoram aprovação no vestibular da UFPA; veja

Após a divulgação do listão de aprovados da Universidade Federal do Pará (UFPA), as ruas de Belém foram tomadas por muita festa. Ao som da tradicional "Marchinha do Vestibular", os candidatos aprovados comemoravam na companhia de familiares e amigos, com direito a muito ovo, trigo e colorau. Foi possível registrar comemorações da periferia ao centro da cidade, todas com um sentimento em comum: a felicidade pelo dever cumprido.

Calouros da UFPA fazem festa após listão Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Cláudio Pinheiro/ O Liberal Cristino Martins/ O Liberal Cristino Martins/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Sidney Oliveira/ O Liberal Igor Mota/ O Liberal Igor Mota/ O Liberal

Depois de ver seu nome na relação de aprovados, Ana Alice Gandra, de 25 anos, já vestiu seu jaleco, pegou o estetoscópio e foi para o portão 1 da UFPA comemorar. Ela foi aprovada no curso de Medicina, após três anos de tentativas. "Esse era o terceiro ano de cursinho, eu sabia que tinha condições de entrar, mas não de listão. Então quando a gente viu meu nome no listão foi muito choro e muita emoção", afirma.

VEJA MAIS

Mas essa não foi a primeira vez que a caloura foi aprovada na universidade. Em 2014, Ana Alice passou no vestibular para o curso de Química Industrial e cursou até 2019, quando decidiu abandonar a formação para se dedicar a carreira que sempre sonhou. "Eu cursei até o final, ficou faltando só o TCC, mas não era o que eu queria e resolvi tentar Medicina. Eu estou muito feliz por conseguir a aprovação no curso que eu tanto sonhava", conta a caloura.

Quem também ficou radiante de felicidade foi Liliane Gandra, mãe de Ana Alice. Ela destaca que a determinação da filha ao decidir mudar de curso fez toda diferença. "Estou muito orgulhosa por ela ter passado e por ter força para mudar. Eu acho que não é qualquer um que tem essa coragem de jogar tudo para o alto e procurar o que ela realmente quis. Isso enche a gente de orgulho."

Na casa do estudante Caio Chaves, de 18 anos, a festa tomou conta de toda a rua Paulo Cícero, no bairro do Guamá. Mesmo após receber muita "ovada" na cabeça, o jovem segurava a placa escrito "Calouro Ciências Contábeis" sem acreditar na aprovação. "Eu estou até agora estou surpreso porque eu não esperava, estava desacreditado. Agora é só comemorar", declara.

Estreante em processos seletivos, o calouro Fernando Barata, de 18 anos, ocupou o 1º lugar no curso de Filosofia. Ele conta que a escolha da formação foi reflexo de uma paixão de muitos anos pela área. "Eu gosto muito de aprender sobre filosofia, gosto muito de estudar sobre isso, é algo que sou muito apaixonado, Eu fiquei em dúvida entre Psicologia e Filosofia, mas decidi por Filosofia porque quero ser professor", revela.

Para Fernando, ocupar a primeira colocação do curso é sinônimo de muito esforço. "É um sentimento indescritível de muita felicidade, gratidão. É muito bom, estou muito feliz", declara o calouro.

Na porta dos cursinhos preparatórios para vestibular, os professores também celebravam a vitória dos alunos após um árduo ano de estudos.

Bruna Brito, 21 anos, foi aprovada em 2º lugar para o curso de Publicidade e Propaganda. A jovem foi aluna de um cursinho pré-vestibular localizado na avenida Magalhães Barata e há quatro anos tentava ingressar no curso da UFPA. Muito emocionada, Bruna relembra porque não desistiu do curso. "Eu sempre gostei do curso de Publicidade, é o curso que eu quero desde a época da escola. Sempre tive em mente que eu ia conseguir passar mesmo que demorasse muito tempo e hoje eu estou muito feliz", afirma.

Ela recebeu a notícia da aprovação através de uma amiga. "Eu estava muito insegura com medo de não passar e ela sempre me falava 'você vai passar sim'. Quando ela me mandou o meu nome eu não acreditei, mostrei pra minha mãe que também não acreditou, aí começamos a chorar juntas de muita felicidade. Hoje eu sou caloura da UFPA", comemora Bruna.

Ao lado da filha, Sirlene Brito, declarou sua torcida por todos os alunos aprovados no processo seletivo deste ano. "O meu desejo é que eles nunca desistam, que persistam sempre atrás dos seus sonhos. Nós perdemos muitas pessoas queridas para covid-19, mas não podemos parar, precisamos continuar", acrescentou.