Primeiro lugar em Direito, na UFPA, Lívia Rickmann de 17 anos apostou em Matemática e na Redação

A estudante Lívia Oliveira Rickimann, de 17 anos, conquistou a aprovação no curso de Direito da Universidade Federal do Pará, com a distinção do primeiro lugar do curso e o terceiro geral da instituição, cujo resultado do concurso foi divulgado na tarde desta quarta-feira (23). Nesta noite, ela comemora o feito com familiares e amigos, na área de lazer no prédio onde mora, em Belém. Entre os amigos, duas amigas de 17 e 18 anos, também aprovadas em Ciências Biológicas e Comunicação Social/Jornalismo, respectivamente.

Lívia contou que sempre estudou com atenção, nos ensino fundamental e médio, e perguntada sobre como se preparou para a concorrência do vestibular, e, principalmente, nos dias que antecederam as provas do Enem, ela falou que como qualquer candidato enfrentou nervosismo e ansiedade, mas tentou dissipar a tensão ficando ao lado de quem mais gosta e tendo alguma distração também.

NERVOSISMO E ANSIEDADE

"No dia da prova, eu tentei fazer aquilo que estava na minha rotina, desde a véspera. O nervosismo e ansiedade são normais, eu fiquei nervosa quando recebi a prova, mas isso é natural e o nervosismo foi diminuindo, a calma vai chegando conforme a gente vai fazendo a prova", recordou a caloura de Direito 2022.

Lívia se considera uma boa aluna do campo das ciências humanas, mas disse que investiu o que pôde em matemática por considerar que a disciplina costuma aumentar a nota por ser um dos bichos-papão dos candidatos no Enem.

"Acho que uma dica para UFPA, que não tem pesos, é investir bastante em matemática e redação, elas costumam aumentar a nossa nota, foram elas que levantaram a minha nota. Fiz 900 na redação e 886 em matemática", afirmou. "Eu confesso que eu não esperava ser nem o 3º nem o 1º lugar, até achava, no começo das provas, que não ia passar, o que também é normal, né, fiquei muito feliz", destacou a caloura de Direito sorrindo.

APROVAÇÃO EM SANTA CATARINA

Lívia também foi aprovada no curso de Direito, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mas tende a ficar em Belém e cursar, de fato, a UFPA. "Eu vou ficar aqui na Amazônia mesmo, quero ficar com meus amigos, minha família aproveitar melhor agora o que a pandemia nos tirou nesses últimos dois anos", afirmou ela, dizendo que os pais moraram em Santa Catarina por um tempo e a família fez amigos próximos por lá,por isso, ela tentou o vestibular para UFSC.

As amigas de Lívia, já decidiram que vão cursar a UFPA. Sâmia Maria Santos Monteiro, 17 anos, foi aprovada em Ciência Biológicas, e Juliana Tavares Teixeira, 18 anos, em Comunicação Social/Jornalismo.

FILMES, SÉRIES E DIVERSÃO

"É um esforço nosso mesmo que a gente faz para alcançar nossos sonhos", disse Sâmia Monteiro. Sobre os momentos de diversão tão presentes na rotina de uma jovem, ela enfatizou que tudo é uma questão de equilíbrio. "Eu assisti muitos filmes, séries, animes também".

FELICIDADE E RESPONSABILIDADE

Familiares e os pais das calouras também comemoraram junto às meninas nesta noite de quarta-feira. "Ela é a segunda filha aprovada numa faculdade, meu primeiro filho está terminando Arquitetura pela Faci, ele fez o Prouni. Eu me orgulho dos meus filhos porque eles são dedicados aos estudos", disse a mãe de Samia, Maria dos Socorro Monteiro.

Nicolau Rickmann Neto afirmou que a aprovação da filha o fez ter sentimentos de alívio e responsabilidade. "Mas, pesa mais a responsabilidade porque alívio nós sentiríamos se tudo estivesse funcionando bem no País, sem desemprego, sem miseráveis. Os estudantes do ensino público foram tão prejudicados nessa pandemia, então é ter ainda mais responsabilidade junto com ela (Lívia). cada vez mais, transformar essa realidade que a gente vive, acreditando que um novo mundo é possível sim", disse Nicolau, que é professor universitário aposentado.