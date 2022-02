Listão da UFPA: saiba quem são os 10 primeiros colocados

Dentre os mais de 54 mil candidatos do Processo Seletivo da UFPA para este ano, 9 das 10 maiores notas estão no curso de Medicina. Apenas um dos melhores estudantes é calouro da Direito. O primeiro lugar geral ficou com Lucas Corrêa Modesto, de Belém, que passou em Medicina.

Nove dos 10 calouros com as maiores notas são de Belém. Apenas Lelio Libanio Soares, também de Medicina, é de Altamira. A caloura de Direito é Livia Oliveira Rickmann, que ficou no terceiro lugar geral.

LEIA TAMBÉM

A média geral da nota de Redação do Enem foi de 743,24 pontos, como informou a UFPA. O curso mais concorrido foi Psicologia, com 116,07 candidatos por vaga.

Confira o ranking dos calouros com as melhores notas

1º Lucas Corrêa Modesto (Medicina / Belém)

2º Allan Garcia Cavalcante e Silva (Medicina / Belém)

3º Lívia Oliveira Rickmann (Direito / Belém)

4º Glendse Giovanna Costa Pinheiro (Medicina / Belém)

5º Lelio Libanio Soares (Medicina / Altamira)

6º Hugo Ferreira Mendes (Medicina / Belém)

7º Gabriel Ribeiro de Souza (Medicina / Belém)

8º Lucas Quaresma martins (Medicina / Belém)

9º Beatriz Furtado Lourenço (Medicina / Belém)

10º Rafael Malcher Meira Rocha (Medicina / Belém)