Listão da UFPA: reitor manda mensagem para os calouros 2022; vídeo

Pouco antes do listão dos calouros ser divulgado, o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, publicou uma mensagem para toda a comunidade acadêmica e dirigida, sobretudo, aos novos 6.546 estudantes da maior universidade pública do norte do Brasil. Ele deus as boas-vindas aos calouros. E a todos os que não conseguiram uma vaga, recomendou: "Persevere!".

"Esta é uma ocasião de celebração. O listão sai em um momento de retomada integral de nossas atividades, que nunca pararam durante a pandemia. Pedimos a colaboração de todos para que este retorno aconteça com tranquilidade e com todos os cuidados individuais e coletivos", comentou o reitor.

Logo após o resultado, recomendou Tourinho, todos os aprovados devem consultar o edital de habilitação e comparecer à UFPA nos dias e horários indicados. "Pedimos que leiam com atenção as orientações. Um dos documentos exigidos é o comprovante de vacinação contra covid-19, que está sendo cobrado de toda a comunidade universitária", comentou.

Tourinho disse que as vagas não preenchidas serão redistribuídas em reofertas já a partir desta quinta-feira (24/02). "Quem não alcançou uma das vagas, deve ficar atento às reofertas e acessando a página do CEPS e sua área de inscrição. Em caso de dúvida, recomendo a leitura do item 14 do edital do processo seletivo", completou.

O reitor declarou: "A UFPA reiteira o compromisso de aumento de oportunidades para formação da educação superior da nossa região e avanço das políticas de inclusão para atender aos estudantes vulneráveis. Às calouras e aos calouros, parabéns pela conquista, sejam bem-vindos. Certamente, aqui vocês viverão grandes experiencias e aprendizados para toda a vida".

Por fim, aos que não passaram, Tourinho ressaltou que muitos estudantes ingressaram na segunda ou terceira tentativa. "Persevere, não desista do seu sonho! No próximo ano, teremos um novo processo seletrivo e seu nome poderá estar na lista de aprovado", concluiu.