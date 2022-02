Após 10 anos sem estudar para cuidar dos filhos, moradora de Marituba é aprovada na UFPA

Após 10 anos sem conseguir tempo para estudar por conta da dedicação aos filhos pequenos, a servidora pública Cecília Mendes Barbosa, de 39 anos, moradora do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, conseguiu ser aprovada no Processo Seletivo 2022 da Universidade Federal do Pará (UFPA) para o curso dos seus solhos: Serviço Social.

O vídeo do momento em que Cecília comemora logo após descobrir sobre a aprovação foi publicado nas redes sociais pelo perfil do programa de web Vida e Mulher. "A caloura é um lindo exemplo de esforço de mulheres chefes de família que decidem investir na sua formação", destacou o perfil.

A história da caloura

Cecília conta que, há 10 anos, passou pela primeira vez no vestibular para o curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagem, na UFPA, e precisou desistir da graduação porque ficou grávida.

"Tenho um filho de 9 anos e outro de 5 anos. O caçula é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e tem paralisia cerebral. A prioridade sempre foi cuidar deles. Acabei não conseguindo retornar mais", explicou.

Agora, com a nova chance, ela vai contar com o apoio da família para seguir firme até se formar. "Meus familiares são minha base de tudo para o meu êxito. Vão me ajudar a cuidar dos meus filhos. Vou cursar e, se Deus quiser, vou concluir", destacou.

Ela fez questão de frisar que estudou em escola pública ao longo da infância e da juventude, em Marituba, e disse que esse momento de aprovação representa uma vitória. O amor pelo bem do ser humano fundamenta o sonho conquistado.

"A vida me fez parar de estudar. Nos últimos tempos, só conseguia me informar pelos jornais. Mas nunca desisti, porque Serviço Social é meu maior sonho. Amo cuidar do ser humano. Paixão por cuidar das pessoas", concluiu Cecília.