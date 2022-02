Listão da UFPA: Rádio Liberal garante tradição com reforço das multiplataformas

Por mais um ano, a Rádio Liberal (FM 97.5) garantiu a tradição da transmissão do listão dos aprovados no vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA). Foram quase 4 horas de leitura do nome dos classificados com integração de transmissão em áudio e vídeos, nos perfis de O Liberal no Facebook, Youtube e Instagram. Além disso, com cobertura no portal OLiberal.com.

A transmissão contou com os locutores Markinho Pinheiro, Kaco Barros e Vanessa Araújo. Com a coordenação de Edmilson Mota, que comentou como foi a ligeira preparação após o anúncio repentino por parte da UFPA. A instituição informou durante a manhã desta quarta-feira (23) que divulgaria o listão ainda no turno da tarde.

"Começamos 15h15 e terminamos 19h. Como já fazemos o listão há muitos anos e isso aconteceu outros anos, já ficamos preparados e deixei os locutores de sobreaviso, Como foi tudo on-line, o sufoco foi porque o site da ufpa na hora caiu. Um dia antes, falei com a assessoria de imprensa e dei o e-mail da Rádio. Então, quando deu 15:10,chegou o listão no e-mail. Aí, foi aquela correria pra separar logo os cursos mais importantes, como Medicina, Direito, Odonto, Enfermagem etc", contou Edmilson.

Para o locutor Kaco Barros, a integração com outras plataformas permitiu maior aproximação com os ouvintes. "A Rádio Liberal sempre foi próxima com essa tradição, que é o vestibular. E, agora, com esse encontro de mídias, com TV, rádio, jornal, web. Tudo o que temos direito diante das mídias faz com que a gente fique feliz de se aproximar cada vez mais de quem tá esperando essa emoção", disse.

A emoção de ler o nome dos aprovados ganhou a oportunidade de ser vista pelos ouvintes/internautas. "Para mim, este ano, o vestibular foi essa emoção do encontro nas várias plataformas digitais que já temos. A comunicação que a gente já traz há muito tempo. São 26 anos que eu levo essa emoção junto com a minha voz na leitura do listão junto com meus colegas. É uma experiência muito importante, ainda mais hoje. A rádio não apenas mais se ouve, mas, também, se vê", completou Kaco.

Nesta quinta-feira (24), a partir das 9h15, a Rádio Liberal também vai transmitir com apoio das multiplataformas o listão da Universidade do Estado do Pará (Uepa).