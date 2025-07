Mapa da Fome: no Pará, cerca 400 mil famílias passaram a ter acesso a três refeições por dia

O estado do Pará teve uma redução de 85% no número de famílias que viviam o risco de subnutrição ou a falta de alimentação suficiente, de acordo com os dados divulgados no novo relatório 2022/2024 da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU), na última segunda-feira (28/07).

As informações obtidas com exclusividade pela coluna Repórter 70, do jornal O Liberal, desta terça-feira (29), apontam que, que aproximadamente 400 mil famílias começaram a ter acesso a pelo menos três refeições diárias, de um total de 2,2 milhões em situação crítica no Estado.

O estudo "O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo 2025 (SOFI 2025)" mostrou que Brasil ficou de fora da lista dos países com os mais altos índices de insegurança alimentar. O país havia voltado ao mapa da fome entre 2018 e 2020. O novo relatório registra que o país ficou abaixo do patamar de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de falta de acesso à alimentação suficiente.

A explicação para melhoria dos índices de nutrição seriam a eficácia de programas sociais como o fortalecimento do Bolsa Família, a recomposição dos estoques públicos de alimentos e a ampliação de compras institucionais da agricultura familiar.

ESTUDO - O levantamento é produzido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU). O Mapa da Fome é um indicador global da FAO que identifica países em que mais de 2,5% da população sofrem de subalimentação grave (insegurança alimentar crônica).

A presença do país no Mapa da Fome demonstra que uma parcela significativa da população não tem acesso regular a alimentos suficientes para uma vida saudável. O relatório SOFI divulga esse indicador sempre na forma de médias trienais, considerando as informações dos últimos três anos.