O que é planejamento estratégico para o presidente da ACIC, Paulo Moura

Nada mais é que o melhor caminho a ser percorrido por uma organização sejam elas do primeiro setor (privado), segundo setor (publica), terceiro setor (associações, ONG’s), todas essas entidades precisam ter dentro de suas diretrizes, ideias, conceitos e métodos para todos os direcionamentos de suas gestões.

É natural no Brasil que poucas empresas se utilizem de um planejamento estratégico. Temos por exemplo, nas médias empresas, uma utilização menor que 10%, e nas pequenas e micros empresas isso ainda é mais crítico, acredita-se que menos de 3% delas possuam um planejamento estratégico e, quando isso acontece, esses planejamentos são incompletos e maus alimentados.

Um planeamento estratégico que venha atender o mínimo das ansiedades nas empresas permeia por etapas. São elas:

1 O desenvolvimento de missão, visão e valores, é a primeira etapa a se buscar e que norteia aqueles que compõem a organização. A missão é o motivo pelo qual a empresa existe, qual a sua essência e o que ela vai oferecer para aqueles que estão inclusos dentro do seu métier de negócios. Já a visão deixa claro onde a empresa quer chegar em determinado tempo e os valores deixam explícitas as posturas dentro dos conceitos éticos comportamental da empresa.

Hoje é natural a exigência do compliance, que são as diretrizes que dão conformidades de acordo com as leis, normas e boas práticas.

2 A análise do ambiente interno e externo. A ferramenta muito utilizada para se chegar a uma boa avaliação desses ambientes é a análise SWOT ou, trazendo para o nosso português, a FOFA, que é um apanhado de informações que são construídas dentro das avaliações de suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. As forças e tudo o que a organização possui a seu favor, assim como suas fraquezas, essas duas, vale ressaltar que com base nessas forças e fraquezas internas, buscam-se definições das ameaças e oportunidades fora delas.

Com a missão, visão, valores, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, podemos partir para a terceira etapa, que é a definição de suas metas.

3 Construção de metas. Aqui o nível de complexidade é bem maior e requer mais atenção. Existem três tipos de metas básicas para as empresas, que são as metas por resultados, metas por desempenho e metas por processos. Todas são os degraus a serem alcançados pela organização e precisam seguir seis práticas para que tenham êxito. Essas práticas são as definições, indicadores, análises, medições, monitoramentos e os relatórios.

Para que as empresas desenvolvam seus trabalhos dentro dos parâmetros organizacionais, tenha sempre por perto um profissional de administração. As consultorias organizacionais são sempre muito importantes e para você que é micro ou pequeno empresário, o SEBRAE de sua cidade pode ajudar e, sem dúvidas, é um órgão que terá sempre a melhor orientação.