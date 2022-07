Projeto da UFPA em Castanhal oferece acompanhamento para pessoas com Parkinson

No Campus da Universidade Federal do Pará (UFPA) em Castanhal, o Grupo de Pesquisa em Fisiomecânica da Locomoção e Reabilitação Funcional (Pendulum) desenvolve o Programa Parkinson Pai D'Égua, que realiza avaliações clínicas e funcionais, oferece exercícios físicos, como dança e caminhada nórdica, para a melhoria de sintomas motores, não motores, e de qualidade de vida de pessoas diagnosticadas com a doença de Parkinson. Todos os serviços são gratuitos para a população.

A doença se caracteriza como um distúrbio neurológico que afeta o sistema nervoso central, comprometendo os movimentos de maneira progressiva. Seus primeiros sintomas são tremores, lentidão dos movimentos, rigidez muscular, perda de coordenação motora e dificuldades na fala. Isso acontece pela degeneração de células

localizadas em uma área do cérebro responsável pela produção de dopamina, que, entre outras coisas, tem a função de controlar os movimentos. A doença não tem cura, mas o tratamento adequado com medicamentos e exercícios, pode desacelerar o avanço dos sintomas e até regredi-los.

É com esse intuito que o programa trabalha por meio de um conjunto de exercícios cientificamente comprovados e avaliações periódicas, buscando um tratamento humanizado, de modo aliado à ação dos medicamentos. De modo articulado, as atividades envolvem danças, caminhadas, reabilitação respiratória e ações de educação em saúde.

Integram a equipe do projeto em torno de 30 pessoas, entre professores, estudantes de graduação e de pós-graduação, de diferentes áreas do conhecimento, coordenados pela Professora Elren Passos.

Equipe de acompanhamento é composta por alunos e professores da UFPA (Divulgação/ Ascom/UFPA)

Como participar

Para participar do Projeto Parkinson Pai d’Égua, os interessados precisam apresentar laudo médico de um neurologista atestando que é acometido pela doença. As inscrições acontecem virtualmente, por meio de formulário (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjerWO-qvBvltT5XXtB95sLmC5_iKx9-

RrGcum8X5FWNKGoQ/viewform), e ficam disponíveis até as vagas serem preenchidas.

Serviço

As inscrições também podem ser realizadas de maneira presencial, a partir de agosto.

Onde?

Na sala de lutas do Ginásio de Esportes da UFPA, Campus Castanhal, localizado no bairro Jaderlândia.

Hora?

De segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Também é possível fazer a inscrição por telefone 98172-7263 e 99364-4424 (ligação ou WhatsApp).

Integração e Inclusão

Além de pessoas com Parkinson, idosos sem a doença também são convidados a participar do projeto para que se desenvolva a integração e inclusão social. As atividades acontecem com uma frequência de dois encontros por semana, com sessões de 1h, além de avaliações trimestrais.