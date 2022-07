Círio de Macapazinho: Cidade Modelo terá celebração religiosa, cultural, comercial e esportiva

Será no domingo, 7 de agosto, o 95º Círio de Nossa Senhora de Nazaré, da agrovila Macapazinho, em celebração à padroeira da comunidade. Este ano o tema do Círio é 'Virgem de Nazaré, Exemplo de Participação'.

A programação da Festividade do Círio começa no sábado (6), a partir das 14:00, com saída da carreata da Paróquia Cristo Rei, do bairro Santa Lídia. E encerra no dia 14 de agosto, com o Re-Círio e celebração de missa com batizado. Uma das novidades deste ano é a nova imagem de Nossa Senhora, réplica da imagem peregrina do Círio de Belém.

A nova imagem foi produzida pela Amacon (Ateliê de Mosaico Arquitetura e Artes Sacras da Diocese de Castanhal) em parceria com a Alecrim Dourado. A imagem foi recebida, abençoada e coroada durante uma missa, no dia 17 de julho, na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, na agrovila de Macapazinho.

O manto da imagem peregrina será assinado pela estilista Graça Wanzeler. A peça será apresentada no sábado, na missa da Paróquia Cristo Rei; mas será trocado apenas na chegada da romaria na comunidade de Boa Vista.

HISTÓRIA

O Círio de Macapazinho ocorre sempre no primeiro domingo de agosto. Ficou dois anos sem ser realizado, por conta da pandemia; mas desde 2021 retomou a sua programação normal.

A romaria em louvor à Nossa Senhora de Nazaré teve início por conta da promessa do músico Emílio do Rosário e hoje é uma das mais devotadas romarias da Cidade Modelo.

Uma das características marcantes do Círio e a romaria fluvial, realizado pelas águas do rio Apeú e que reúne dezenas de embarcações.

PROGRAMAÇÃO DO CÍRIO

Sábado (06 de agosto):

14:00 - Carreata Saindo da Paróquia Cristo Rei;

17:00 - Chegada em Macapazinho, traslado para a comunidade Boa Vista;

19:30 - Santa Missa e apresentação do manto;

21:00 - Show Cultural;

00:00 - Queima de Fogos.

Domingo (07 de agosto): Círio de Nazaré

07:30 - Missa na comunidade Boa Vista e troca do manto;

9:00 - Círio Fluvial;

10:00 - Chegada em Macapazinho e Círio Terrestre;

10:30 - Missa Campal do Círio;

Sexta-feira (12 de agosto)

19:00 – Missa animada pelas Comunidades;

20:00 – Programação Cultural.

Sábado (13 de agosto)

19:00 - Missa animada pela pastoral Juvenil e Amigos do Divino Esp. Santo.

Domingo (14 de agosto)

Re-Círio. 09:00 - Missa com batizado.

Vila do Apeú celebra sua padroeira, Sant’Ana

Festividade de Sant'Ana , na vila do Apeú, será no dia 26 de julho (Divulgação)

Até o dia 26 de julho a Paróquia de Sant'Ana, na vila do Apeú, promove a Festividade de Sant'Ana, com o apoio da Prefeitura de Castanhal através da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

Durante todos os dias é celebrada missa às 19:00. Apenas no dia 26 de julho (terça-feira) quando se comemora o Dia de Sant'Ana e o Dia dos Avós, também haverá missa às 8:00, sendo celebrada pelo padre Renato Soregaroli.

Após as missas acontece o arraial, com a venda de comidas típicas, sorteios e as atrações musicais.

Confira a programação cultural desta quinta-feira (21) até a terça-feira (26):

21/07 (quinta): Banda 90 Graus

22/07 (sexta): Alcides

23/07 (sábado): Banda Free Lance

24/07 (domingo): Batista

25/07 (segunda): Irla Maria

26/07 (terça): Haroldo Reis

Acic e Sebrae promovem mega evento de Vendas, dia 4 de agosto

Leandro Branquinho é o palestrante do evento da ACIC (Divulgação)

Em comemoração pelo aniversário de 70 anos da Associação Empresarial de Castanhal, será realizado no dia 04 de agosto um mega evento exclusivo para os mais de 200 associados ACIC.

Trata-se do lançamento da campanha Castanhal Premiado, que será marcado pela palestra 'Sete Melhores Técnicas de Vendas', com Leandro Branquinho considerando uma das grandes referências na educação em vendas no Brasil. A iniciativa é uma realização da ACIC e do Sebrae. "Queremos promover um grande lançamento da Castanhal Premiado, juntamente com uma revolução em nosso comércio, que passa pela dinamização dos nossos processos, em destaque a venda", resume o presidente da ACIC, Paulo Moura. "Com esta palestra queremos sacodir os nossos vendedores, e aproveitar o boom da retomada dos negócios na Cidade Modelo e região".

A campanha Castanhal Premiado foi anunciada em abril, mas agora entra em uma nova fase, tendo como principal atrativo ofertar mais de R$ 130.000 em prêmios distribuídos em sorteios ao longo do ano.

A campanha quer aproveitar as principais datas comemorativas, para incentivar quem compra no comércio de Castanhal.

4ª Feira da Construção e Arquitetura

O Quinta do Bosque Castanhal sedia, nos dias 20 e 21 de agosto, a 4ª Feira da Construção e Arquitetura (FCA). A realização e organização da Feira em 2022 é da empresária Carla Stella Carrenho. O evento é exclusivo para condôminos e convidados e deve reunir em torno de 30

expositores, entre construtoras, arquitetos, condomínios, loja de modulados, energia solar e muito mais. A FCA abre no sábado (20), às 10:00. À noite, às 19:00 haverá a programação oficial de abertura, com atração musical com Évila Moreira. Mais informações: +55 91 8726- 0790.

ESPORTIVOS

Corrida da Expofac terá premiações no valor de R$ 5 mil (Divulgação/ Sindicato Rural de Castanhal)

3º Corrida da Expofac, no dia 27 de agosto. Prova de 8km, com largada às 17:00 do Parque de Exposições. Premiação financeira de R$ 5.000,00, distribuída nas categorias estudantil, comunidade geral e faixas etárias. O valor da inscrição é de R$ 60, pelo site www.chipcorridascastanhal.com.br.

Campeonato Copa do Pará BJJ 2022, dia 28 de agosto, no Loyola Passarinho. As inscrições para o Copa Pará de Jiu Jitsu estão abertas até o dia 25 de agosto, pelo site https://fpjji.com.br/campeonato1/menucampeonato.asp. A competição terá as categorias adulto a master, pré-mirim a juvenil e absoluto. Mais informações: 91 99236-7024.