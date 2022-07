Lua dos cervos: entenda o significado místico da superlua desta quarta-feira (13/07)

A Superlua, ou Lua dos Cervos, acontece nesta quarta-feira (13), momento em que o astro celeste estará à menor distância da Terra no ano de 2022, a exatos 357.263 quilômetros do planeta. O nome Lua dos Cervos tem origem na tribo indígena Algonquin, do nordeste do Canadá, e está associado ao período em que a galhada desses animais volta a crescer, podendo significar o resgate a uma sabedoria ancestral.

A professora de saberes culturais Roseli Sousa, também sacerdotisa wiccaniana de codinome Aondê Yra, explica que o fenômeno da Lua dos Cervos evoca um saber selvagem, simbolizado, do ponto de vista astrológico, na figura desses animais:

“A Lua dos Cervos tem essa referência para os povos nativos norte-americanos. O significado astrológico está relacionado ao selvagem. Para eles, o cervo é um símbolo de ancestralidade. Quanto mais chifres, mais sabedoria e ancestralidade nativa. Esse saber é evocado nesse momento, com a superlua”.

Segundo a professora, para quem vive na região amazônica, a influência do fenômeno pode ser ainda mais intensa, uma vez que a área está localizada próximo ao limite do hemisfério Norte e exerce poder sobre todas as formas de vida:

“Nessa posição no globo, a gente recebe energia dos dois lados da Terra, então é um período que, astrologicamente falando, vai ativar o lado selvagem das pessoas. Mas não um selvagem devastador e agressivo. Deve ativar os impulsos para que a gente se desperte para essa degradação do planeta”.

Mudanças na astrologia

Do ponto de vista da conjunção dos planetas, a Lua dos Cervos ocorre durante o ciclo do Capricórnio, décimo signo astrológico do zodíaco, conhecido pela coerência, disciplina, seriedade e responsabilidade. A confluência com a sabedoria selvagem, evocada pela lua, deve levar as pessoas a agir:

“Precisamos colocar as coisas em equilíbrio, assumir as responsabilidades e vencer as metas. Capricórnio é muito terra, é assentamento. Ele tende a fazer filtro no emocional para se autoproteger. Neste momento, nós precisamos dar atenção para esse lado emocional para se proteger”, diz Roseli.

Na prática, a professora também orienta qual a melhor maneira de aproveitar a noite da Lua dos Cervos: “É importante sair dos territórios da inércia, sair de estados de acomodação. Dar uma volta, sair de casa, observar as coisas do caminho de casa, ver o que mudou, olhar como a cidade está - começando na nossa casa e saindo dela. Devemos buscar os lugares que dêem alinhamento e equilíbrio. A lua nos chama para encontrar os lugares de saída”.