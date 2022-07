Horóscopo do dia: confira a previsão para o seu signo hoje, terça-feira (12/07)

O horóscopo do dia deste terça-feira (12/07) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Tente não se apressar, caro (a) ariano(a). Hoje haverá uma tendência a optar por mudanças, principalmente nas rotinas de trabalho. O momento pede mais zelo, atenção e otimismo. Não se cobre tanto e trabalhe melhor a paciência.

Touro (21/04 - 20/05)

O momento será bom para o contato em equipe e de realizações pessoais. Você estará com boa vitalidade e sede por criatividade. A dica é seguir a intuição, com paciência, que as energias estão em equilíbrio.

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Deixe de lado possíveis amarras, principalmente em situações que provoque desequilíbrio. Procure focar nas próprias forças e energias no trabalho. Nada de passar da hora e fazer tarefas correndo. Dê preferência pelo velho e bom planejamento para melhorar a rotina semanal.

Câncer (21/06 - 22/07)

É hora de restringir certos gastos. No trabalho, dia de bons acordos. Você será bem demandado e chegará mais exigências para você. Atenção também com a saúde, com foco nas dores articulares, nos joelhos e na coluna. No amor, saiba escutar mais e dar atenção.

Leão (23/07 - 22/08)

Dia de positividade e novos caminhos profissionais. Bom momento para análises do que se deve ou não continuar na rotina. Não se entregue ao pessimismo. Foque no que lhe promova prazer e realização pessoal.

Virgem (23/08- 22/09)

Pare de colocar uma culpa na vida e nas escolhas. Ao invés disso, aceite e analise o processo. Tire também os pontos positivos e trace propostas. O momento astral mostra paixão pelo o que se faz com o coração. Nutra esse sentimento!

Libra (23/09 - 22/10)

Não deixe de lados os sonhos e reconheça as próprias escolhas. Busque o que faz a sua alma feliz! É importante ter atitudes e escolhas que façam sentido para você. Se comprometa a começar o que a tempos você deseja.

Escorpião (23/10 - 21/11)

Dia de instabilidades emocionais. Não deixe com que essas energias estraguem o seu dia. Abrace as oportunidades. Não adianta fazer grandes coisas do lado de fora e o lado de dentro seguir bagunçado e destruído. É hora de focar no próprio bem estar.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Talvez você passe por momentos de turbulências. Evite comportamentos impulsivos. Esse será um dia para manter uma postura mais séria, madura e responsável. Então, sagitariano, esteja comprometido com suas obrigações e metas pessoais!

Capricórnio (22/12 - 20/01)

A Lua Crescente lhe garante uma energia incrível para movimentar os sonhos. É hora de planejar metas pessoais, férias e viagens. Cuidado para não ficar baseando as ações sem propósito verdadeiro. Reavalie o seu processo emocional.

Aquário (21/01 - 19/02)

O dia será de tensão, pessimismo e pressão, mas não deixe com que essas energias lhe desestabilizem. Cobre menos de si. Mantenha uma postura mais flexível e bem-humorada. Esse é um bom momento para confiar nas suas ideias e pensamentos.

Peixes (20/02 - 20/03)

Cuidado com os seus sentimentos. Não acumule problemas e seja mais flexível. Busque um ombro amigo para conversar. Deixe de lado a postura muito fechada e teimosa. A dica é: siga devagar, sem pressa, pois a pressa não vai te ajudar a chegar mais rápido.