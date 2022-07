Superlua pode ser observada por telescópio na Orla da UFPA, na quarta-feira (13)

Na quarta-feira, 13, o Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA) disponibilizará gratuitamente um conjunto de telescópios para que a comunidade possa observar a maior superlua do ano na orla da universidade, a partir das 18h30. O fenômeno deve durar a noite toda, mas a observação na UFPA vai até as 21h.

A superlua de quarta-feira é a segunda deste ano, mas será maior do que a observada no mês passado. Também será a última ocorrência do fenômeno em 2022.

A superlua acontece quando a fase cheia da lua coincide com a sua máxima aproximação da Terra. Essa variação na distância da Lua à Terra, ocorre pelo formato elíptico da órbita lunar.

A observação astronômica será feita na Orla da UFPA, dentro do Campus Universitário do Guamá, Setor Básico, mais especificamente, em frente ao prédio Mirante do Rio. A entrada sugerida é pelo Portão 1 da universidade. Não haverá um ponto de encontro para direcionamento dos visitantes.

Orientações para a observação

- É possível levar cadeiras para acompanhar o fenômeno;

- Não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas.

- Na portaria da UFPA serão solicitados o RG e o comprovante de vacinação.

- A atividade depende das condições climáticas para acontecer.

- Menores de 18 anos, só poderão participar com a presença dos responsáveis.

- Será necessário o uso de máscara.

Serviço:

Observação da superlua na UFPA

Data: 13/07

Horário: das 18h30 às 21h

Local: Orla da UFPA, Campus Guamá, setor Básico, em frente ao Mirante do Rio.