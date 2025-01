Listão da UFPA: caloura de Letras comemora aprovação em casa de farinha no Pará

A estudante Alice da Rosa Castro, 18, moradora de Açaiteua, uma comunidade rural em Tracuateua, no nordeste paraense, foi aprovada no curso de Letras da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus Bragança. Após conferir o seu nome no listão dos aprovados nesta sexta-feira (24), a moça, que é agricultora e trabalha fazendo farinha, comemorou a conquista ao som da tradicional "Marchinha do Vestibular", do Mestre Pinduca, e ao lado do forno em que ela trabalha torrando farinha.

Segundo ela, a rotina nunca foi fácil. Estudar sempre foi um desafio, pois a escola ficava distante, e o transporte até Bragança, onde ela realizava cursos preparatórios, era difícil. "Muitas vezes eu nem conseguia ir. As dificuldades são enormes para quem mora no interior, mas nunca desisti", lembra. "Estou muito feliz e grata a Deus. Ser aprovada na UFPA é um sonho que parecia distante, principalmente para alguém como eu, que veio do interior e vive da roça, fazendo farinha para ajudar a família", conta Alice, emocionada.

Marcado por gratidão e superação, a estudante falou sobre os desafios enfrentados para alcançar essa conquista. Alice atribui sua vitória a uma mistura de esforço pessoal e apoio familiar. "Minha mãe sempre esteve do meu lado. Ela nunca me abandonou, sempre me incentivou a seguir em frente. Hoje vejo que todo o esforço valeu a pena. Consegui vencer uma grande barreira na minha vida", diz a jovem.

Para a caloura, a aprovação não é apenas um marco pessoal, mas um símbolo de esperança para jovens de áreas rurais que sonham com o ensino superior. "Espero que minha história inspire outras pessoas do interior a acreditar nos seus sonhos, mesmo que pareçam difíceis. Tudo é possível com esforço e fé. Para eu estudar não foi fácil. Era difícil. Ver esse resultado é um orgulho de mim mesma", conta.

Agora, Alice se prepara para iniciar uma nova etapa em sua vida. Confiante de que novos desafios virão, ela reafirma a determinação de superar cada um deles, sempre agradecendo a Deus e às pessoas que a apoiaram ao longo de sua jornada. "Esse é só o começo. Sei que posso ir ainda mais longe. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. E a minha mãe que sempre esteve ao meu lado", relata Alice.