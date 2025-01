Na chuva, morador do Jurunas sai de bicicleta para comemorar aprovação na UFPA com a família

João Vinícius dos Santos Rocha, 20 anos, é um dos aprovados no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA), que foi divulgado nesta sexta-feira (24/1). Morador do bairro do Jurunas, em Belém, ele se preparou o ano inteiro e passou no curso de Biomedicina. O jovem estava trabalhando quando soube da aprovação pela rádio.

Mesmo chovendo, João não pensou duas vezes e pegou a bicicleta para ir comemorar o feito com a família. Para ele, a chuva só colocou mais sabor na aprovação. “Vim na ansiedade, na chuva, pra chegar aqui e comemorar com a minha família", afirmou.