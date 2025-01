Listão da UFPA 2025: calouros comemoram com familiares e veteranos no campus Guamá, em Belém

Os novos calouros da Universidade Federal do Pará (UFPA) fazem da divulgação do listão presencial, nesta sexta-feira, 24, no campus Guamá, uma verdadeira festa. A alegria da aprovação é compartilhada com familiares, amigos e até mesmo com veteranos da universidade, que têm aulas normalmente nesta data.

Gustavo Braga, de 19 anos, também foi um dos candidatos aprovados este ano. Ele é o novo calouro do bacharelado em Geografia e fala da sua experiência com a universidade: "Essa é a minha segunda aprovação, porque eu passei ano passado em Economia, mas não me identifiquei com o curso. Eu devo esta conquista à minha mãe, porque quando eu falei que eu queria fazer Geografia ela não me criticou, ficou ao meu lado, os meus amigos também", comenta.

Gustavo Braga comemora a segunda aprovação na UFPA. (Ivan Duarte / O Liberal)

A mãe de Gustavo, Jaqueline Vieira, também é estudante da UFPA, cursando o 7º semestre de Farmácia e fala da sensação de ver o filho sendo aprovado pela segunda vez: "é a melhor sensação. Eu tinha certeza de que ele ia passar. Nós viemos comemorar aqui este ano porque, no ano passado, eu estava trabalhando e não pude vim pra cá com ele. Este ano, eu estou oficialmente desempregada e temos tempo de sobra para comemorar".

Gustavo e Camile vão levar a festa para casa, em Ananindeua, onde amigos e familiares os aguardam para continuar a celebração.

O calouro de Física, Nycolas Clloder Farias Alves, e o pai, David Alves, comemoram a aprovação no PS 2025 da UFPA (Ivan Duarte / O Liberal)

Quem também comemora a aprovação nesta sexta-feira, é o calouro Nycolas Clloder Farias Alves, de 18 anos, que passou no curso de Física. "Fiz o Enem pela primeira vez no ano passado, no 2º ano [do ensino médio], e foi um desastre. Neste ano de convênio, eu me esforcei muito, estudei o dobro. Não fiz cursinho nenhum. Assisti videoaulas, pedi para corrigirem minha redação. Eu estou muito feliz e agora é brincar com a minha família, me divertir com eles. Quebrar ovo, tacar trigo e comer aquele churrasco que não pode faltar".

O pai do calouro, o empresário David Alves, fala que a emoção de ver o filho aprovado é indescritível: "eu vi meu filho se esforçar muito, emagreceu, chegou a pegar um tipo de gastrite, mas se tratou. Ele sempre quis ser professor e vai ser um bom professor, porque ele já dá aulas de física", celebrou. "Lá no meu conjunto a festa já está toda armada para o meu filhão".