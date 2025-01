Professoras da Escola de Aplicação da UFPA celebram aprovação de jovem com autismo na UFPA

Professores da Escola de Aplicação da UFPA (EAUFPA) comemoraram, nesta sexta-feira, 24, a aprovação de um estudante com autismo da instituição - Alexandre Palheta Monteiro, de 18 anos. O vídeo da comemoração repercutiu nas redes sociais devido à emoção dos docentes.

Foi a primeira vez que o estudante prestou vestibular e passou direto no curso desejado - Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, conforme explica a mãe do novo calouro da UFPA, Ana Cláudia Palheta.

"Ele sempre estudou no NPI, desde o ensino infantil. Lá dentro tem um ensino inclusivo que ajudou bastante ele. Ele não fez cursinho, não fez nada, passou de primeira", conta a dona de casa, emocionada.

Alexandre é o caçula de outros dois filhos, que também já são universitários. Por isso, para Ana Cláudia, a emoção era ainda mais forte: "eu estou muito feliz, me sentindo realizada. Quando ele foi diagnosticado com autismo, eu nunca imaginei que meu filho chegaria onde está hoje, e estou muito feliz, é muita alegria, só tenho que comemorar".

Alexandre tem nível 1 de autismo e vibrou com a conquista, principalmente por passar de primeira e no curso com o qual sonhava: "eu sou estudante da escola de aplicação da UFPA, com autismo. Eu ouvi agora há pouco meu resultado na Rádio Liberal. Eu fiquei super feliz com a minha família, passar no curso que eu mais sonhei é incrível, maravilhoso mesmo", declarou o jovem.