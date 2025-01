Vizinhos do Jurunas se reúnem e comemoram aprovação na UFPA, em Belém

Quatro vizinhos transformaram o bairro do Jurunas, em Belém, em um palco de festa após serem aprovados no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA), que foi divulgado nesta sexta-feira (24/1). As famílias de cada um dos quatro jovens se reuniram na Rua dos Timbiras para comemorar a vitória dos novos calouros.

Aprovado em Administração, Carlos Vinícius Santos Rodrigues, de 17 anos, dedicou a aprovação para a mãe dele. “Estudei e orei a Deus. Dedico tudo isso à minha mãe (Alcione Oliveira) e a Deus. Muito importante pra mim (a aprovação), tanto agora no meu presente, quanto no meu futuro”, disse ele.

VEJA MAIS

Escutar o nome na rádio era um momento que Amanda Matos do Santos, 20, aguardava ansiosamente. Ela passou no curso de Direito. “Eu estava esperando isso há muito tempo. Eu trabalhava de manhã até meio-dia, que era meio período, e estudava na parte da tarde. Momento de muita alegria", comemorou.

Juntos deles, João Paulo santos da Silva, aprovado no curso de Licenciatura em Dança, e Roberta Silva Medeiros, aprovada em Pedagogia, fizeram parte da festa.