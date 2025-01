Listão da UFPA: aos 18 anos, 2º lugar geral é do bairro do Guamá e fez o vestibular pela 1ª vez

Com apenas 18 anos, o estudante Tiago Santos dos Santos alcançou o 2º lugar geral no curso de Medicina no Processo Seletivo 2025 (PS 2025) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Essa foi a primeira vez que o jovem prestou o vestibular. Morador do Guamá, ele conta que a aprovação foi uma surpresa e recebida com muita empolgação por ele e por toda a família.

Ao saber que tinha sido classificado, o jovem não perdeu tempo e correu para comemorar junto da família e no colégio onde estudou. "Eu estava no terceiro ano do ensino médio. E essa foi a minha primeira vez fazendo vestibular valendo. As outras duas vezes que eu tinha feito foi no primeiro e no segundo ano como treineiro. Foi a minha primeira experiência com valendo e, felizmente, eu consegui a aprovação direto do convênio", conta.

"Medicina sempre foi um sonho, só que sempre teve aquele pensamento de que Medicina era um curso muito difícil de passar, só pessoas que tivessem uma nota muito alta passavam. Tive muita insegurança e sempre pensei em outros cursos, outras opções. Mas, no último ano de convênio, acabei optando e dizendo: 'não, realmente Medicina é o que eu quero, vou seguir o meu sonho'. E foi assim que eu escolhi o curso Medicina", detalha.