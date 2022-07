Conheça Flávia Matos: A influencer abaetetubense com o coração em Barcarena

Com quase 45 mil seguidores no Instagram, a paraense Flávia Matos compartilha sua vida, dá dicas de looks, maquiagens, viagens e passeios diariamente. Ela tem 28 anos, é natural de Abaetetuba, professora de matemática, e, em 2021, durante a pandemia, largou a profissão saindo da sala de aula para trabalhar como digital influencer.

Apesar de ter ganhado o Pará apenas ano passado, Flávia trabalha como modelo desde os 16 anos. “Na adolescência, eu já fazia comerciais de TV, já que a internet ainda não era vista como um espaço para vendas como é hoje. Mas com o crescimento das redes sociais e surgimento de lojas online, cresceu também a necessidade de modelos para fotografar em lojas; foi quando eu comecei a trabalhar como modelo fotográfica e a pandemia tudo explodiu. Passei a receber ainda mais convites para divulgações e desde então, não parei mais”, relata a modelo.

Com quase 45 mil seguidores no Instagram, a paraense Flávia Matos compartilha sua vida, dá dicas de looks, maquiagens, viagens e passeios diariamente (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

A distância de 48 km não separa a abaetetubense de Barcarena. Ela conta que toda semana está na cidade portuária. “Barcarena é meu segundo lar desde o ano passado. Eu sempre frequentei o município, mas desde que comecei a me relacionar com um barcarenense, a cidade ganhou ainda mais meu coração”, revela Flávia.

“Além de Barcarena ser uma cidade super organizada, os pontos turísticos, como a praia do Caripi, são de tirar o fôlego. Amo a ideia de ter uma praia de água doce, no quintal de casa. Aqui nós temos um dos pôr-do-sol mais lindos que já vi na vida. Em nossas praias podemos tomar aquele banho gostoso e ter muita diversão, e lógico que não pode faltar lugares para se deliciar com nossa culinária paraense”, diz a abaetetubense.

Flávia Matos indica

Apaixonada por Barcarena, Flávia Matos deu três dicas de passeios na cidade. São os seus preferidos e, sempre que está no município vizinho, não deixa de dar uma passada. Rolês que vão desde experiência gastronômica à banho de sol e mar. Confere aí:

Uata?! Hamburgueria: Recém inaugurado, essa novidade chegou tomando o coração e o estômago de todos os barcarenenses. Quem não ama comer um bom hambúrguer, né? E Barcarena estava precisando de uma hamburgueria de qualidade, com combos incríveis. Meu favorito foi o Uata?! Vulcan acompanhado de batata frita e milkshake de ovomaltine. Para quem ainda não foi, vale a pena conhecer!

Endereço: Avenida Francisco Vinagre, Vila dos Cabanos

Estação Clube 1: Um dos restaurantes mais antigos da Vila dos Cabanos, esse é aquele que a gente encontra de tudo, comidas variadas, hambúrgueres, cerveja gelada, petiscos, música ao vivo aos finais de semana; mas o cardápio de sushi é o meu preferido. Só de lembrar, deu água na boca.

Endereço: Avenida Dom Romualdo Coelho, Vila dos Cabanos

Praia do Caripi: Meu lugar preferido é com certeza a praia do Caripi. Pense em um lugar bom de se ir a qualquer horário do dia, sentar e comer aquele peixe frito ou aquele caranguejo com o pé na areia. Meus restaurantes preferidos da orla são o Alkazar e o Samaúma. Ambos espaços reservados, perfeitos para quando se quer aproveitar a paisagem paradisíaca.