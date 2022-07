Fazendinha: Como chegar e o que fazer na praia paradisíaca de Barcarena

Nem só de agitação se faz o litoral de Barcarena. A praia do Caripi, sem dúvidas, é a mais badalada da cidade do nordeste paraense, mas, para quem prefere um local mais tranquilo e familiar para se refrescar nas águas da Baía do Marajó, a praia da Fazendinha é uma ótima pedida.

Passada a movimentação do Caripi, 900 metros adiante existe um paraíso ainda pouco explorado pelos visitantes da Região Metropolitana. Onde a música alta se transforma no som do canto dos pássaros, e as sombras das barracas viram sombra das árvores em torno das águas, a Fazendinha oferece um visual e experiência completamente diferente.

Arborizada e com uma faixa de areia menor, aqui é possível até mesmo tomar banho sem pegar sol. Outro diferencial marcante é que a praia é mais rasa que Caripi, com ondas mais leves, o que é bastante atrativo para o casal Bruno e Naiandra Costa, que mora em Barcarena e leva suas duas filhas, ainda crianças, para brincar no espaço.

Local é o refúgio preferido da família de Bruno e Naiandra Lima (Alan Nabiça/ Especial para O Liberal)

“Nós temos preferência por esta praia porque é um lugar bem calmo, é mais arborizado, tem um ambiente bem familiar e a possibilidade de curtir a sombra de uma árvore. Sem falar que é melhor para nossas filhas brincarem, pois a praia é mais rasa, tem menos ondas, tornando aqui mais seguro para o banho das crianças”, pontua o pai.

O som ambiente da Fazendinha também foi outro ponto positivo destacado pelos dois. “A gente também prefere o silêncio, o que encontramos aqui, já que tem menos sons ligados. A gente senta de frente para a praia e observa a paisagem, curtindo a natureza. Isso não tem em outro lugar”, finaliza. Bruno.

Deitada em sua rede, aproveitando a sombra e brisa da Baía, Sheila Lobato, que é moradora de Belém, conta porque sempre que pode, escapa para a praia de Barcarena. “Gosto daqui porque é um ambiente familiar, onde as crianças brincam tranquilamente, o clima aqui é de paz. Poder colocar minha rede, deitar, usar o celular com maior segurança, isso tudo me traz paz”, considera.

A funcionária pública que se apaixonou pelo lugar pela tranquilidade (Alan Nabiça/ Especial para O Liberal)

A funcionária pública gostou tanto da Fazendinha que quando conheceu o lugar, há cinco anos, comprou um terreno no entorno da praia. “Me apaixonei porque aqui ainda tem mata, natureza, a gente ainda respira um ar puro. Quis ter uma casa aqui porque é bom até para trazer minha mãe, que já está com uma certa idade, então faz bem vir para cá, passear e relaxar”, finaliza.

Jandira Leal é proprietária de um dos restaurantes do entorno da praia. Ela conta que o primeiro veraneio pós-pandemia tem animado os comerciantes locais. “O povo parece que estava preso. Agora, felizmente estamos soltos. Estamos recebendo bastante visitantes, o que tem aquecido o nosso caixa. Aqui é mais tranquilo, mais seguro, esse visual mais natural e isso tem atraído as pessoas, felizmente”, comemora a empresária.

Como chegar na praia da Fazendinha

Pela Alça Viária de carro

Saindo de Belém, pegue a BR-316 até a Alça Viária - PA-483. Cruze as pontes sobre os rios Guamá, Acará e Moju, seguindo por aproximadamente 66 km. Ao avistar o trevo da Alça Viária, siga até o trevo do Peteca, onde deve dobrar a direita. Ao chegar ao trevo de acesso à Vila dos Cabanos, a manobra é feita à esquerda, seguindo pela Avenida Padre Casemiro de Souza. Ao final da rua, acessar a Estrada do Caripi. Ao chegar no trevo, dobrar à direita, acessando a Avenida Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2 km, o destino estará à esquerda.

Pelo Terminal Rodo Fluvial de carro

Balsas saem do Terminal Rodo Fluvial de Belém, na avenida Bernardo Sayão. Desembarque no porto do Arapari, siga em frente por 8 km até o primeiro trevo, onde deve virar à direita. Depois siga mais 10 km até o próximo trevo e vire à direita. Em 2 km, o destino estará à esquerda.

Pelo Terminal Rodoviário de Belém

Ônibus e vans partem diariamente do terminal rodoviário de Belém, com percurso de cerca de 115 km. Quando entrar no município de Barcarena, peça ao motorista para descer no terminal rodoviário de Vila dos Cabanos. De lá, pode pegar um táxi ou mototáxi até a praia da Fazendinha.

Pelo Ver-o-Peso

Saídas diárias da Praça do Pescador, no complexo turístico do Ver-o-Peso, em Belém. Duração média de 1h de lancha e 2h de barco. Desembarque no porto de São Francisco, onde existem linhas de transporte que levam até a Vila dos Cabanos. De lá, é necessário pegar um táxi ou mototáxi até a praia da Fazendinha.