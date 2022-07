Travessia para Cotijuba conta com duas viagens extras neste fim de semana

Por meio da programação do Verão da Gente, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou que a linha hidroviária municipal, que faz a travessia para a ilha de Cotijuba, realize duas viagens extras no sábado, 16, e no domingo, 17, totalizando seis viagens.

No sábado, 16, os horários das viagens no trecho Cotijuba/Icoaraci serão às 5h45 e 17h. Já no trecho Icoaraci/Cotijuba, com saída do Trapiche de Icoaraci, localizado na Rua Siqueira Mendes s/n, os horários da travessia serão às 8h, 10h e 18h30. No domingo, 17, os horários da travessia Cotijuba/Icoaraci serão às 5h45, 16h e 18h. E no trecho Icoaraci/Cotijuba serão às 8h, 10h e 18h30.

O valor da tarifa do transporte é de R$ 4,00 e a meia-passagem R$ 2,00, nos dias úteis. Aos sábados, domingos e feriados, o valor é R$ 8,00 e a meia-passagem R$ 4,00. Todas as gratuidades previstas em lei são asseguradas no serviço ofertado pelo Município.

Fiscalização e denúncias

A Semob vai manter o esquema de reforço na fiscalização para o cumprimento dos horários de chegada e saída de ônibus no ponto terminal do Maracajá, em Mosqueiro, e no terminal em São Brás durante as férias de julho.

No fim de semana passado, entre os dias 8 e 10, foi registrada uma média de 48 viagens por dia para Mosqueiro. Durante este período, os agentes de transporte da Semob lavraram uma média de 26 autos por dia, por descumprimento de viagem. Para a empresa operadora, o valor das multas é de 100 UFM, com base na Unidade Fiscal do Município (UFM).

Em caso de denúncias envolvendo a prestação de serviço de ônibus, é preciso identificar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na traseira do veículo) e descrever a situação ocorrida, para que o órgão possa identificar a empresa, averiguar e tomar as providências cabíveis.

Denúncias relacionadas à qualidade do transporte coletivo, a Semob orienta o usuário a formalizar as reclamações para a Ouvidoria nos canais de atendimento do órgão, pelo site da Semob, e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou entrando em contato pelos números 118 ou Whatsapp (91) 98415-4587.