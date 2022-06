Belém e Ananindeua não têm previsão de volta das máscaras em locais fechados

Quase um mês após desobrigarem o uso de máscaras em ambientes fechados, as prefeituras de Belém e Ananindeua anunciaram que não há previsão de volta da obrigatoriedade da utilização do equipamento de proteção individual. A decisão leva em conta os cenários epidemiológicos dos municípios, o monitoramento dos casos de covid-19 e os leitos disponíveis para a doença na rede pública.

Em nota, a prefeitura da capital informa que o “cenário atual não requer a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados”. “A Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) monitora semanalmente os casos de covid-19 notificados na rede pública e os leitos disponíveis”, explica.

A prefeitura de Ananindeua diz que, desde abril de 2022, não registra óbitos por covid-19, mas reitera a obrigatoriedade do uso de máscara para os seguintes grupos: pessoas integrantes do grupo de risco, grávidas, idosos de 70 anos ou mais, usuários e trabalhadores de transporte de passageiros, pessoas com sintomas gripais, profissionais da área de saúde em geral e pacientes e acompanhantes em estabelecimentos/unidades de saúde em geral.

VEJA MAIS

São Paulo recomenda uso de máscaras em ambientes fechados; em BH, utilização do EPI volta a ser obrigatória

Nas últimas semanas, grandes capitais como São Paulo e Belo Horizonte voltaram a recomendar o uso do equipamento de proteção individual contra a covid-19 em espaços fechados.

Na capital paulista, a medida considerou o aumento na positividade dos testes rápidos antígenos para a doença. De 24 a 30 de abril a taxa de positividade foi de 4%, enquanto em 30 de maio, a positividade foi para 18%. Na capital mineira, a utilização do item se tornou obrigatório em ambientes fechados.

Já na capital mineira, a incidência de covid-19 também aumentou. De acordo com os dados do quantitativo acumulado em 14 dias, em 19 de maio o número de novos casos era de 112,9 por 100 mil habitantes. De acordo com dados mais recentes, de 8 de junho, são 156 casos confirmados por 100 mil habitantes, segundo informações das autoridades locais.

VEJA MAIS