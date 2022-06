Belo Horizonte volta com a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados

A prefeitura de Belo Horizonte/MG alterou o decreto de nº 17.943, que fexibilizava o uso de máscara, tornando obrigatório o uso em locais fechados. A medida foi publicada no Diário Oficial na madrugada desta terça-feira (14), e já passa a valer a partir da data de publição. As informações são do G1 Minas Gerais.

Sem previsão de flexibilização, o decreto mantém o uso de máscaras em estabelecimentos de serviços de saúde, no transporte coletivo e escolar e nas estações de embarque e desembarque.

VEJA MAIS

A secretária municipal de saúde, Cláudia Navarro, informou que o item tem validade até o dia 31 de julho de 2022 e que os protocolos de contenção serão revisados diariamente.

"A partir do momento em que nós obrigamos o uso da máscara, vamos não só diminuir a transmissão do vírus como também diminuir a transmissão de outras viroses, principalmente nas crianças e nos pacientes acima de 60 anos. Diminuindo as viroses, diminuiremos o total de atendimentos nos nossos serviços de urgência", disse a secretária.

O país registrou, nas últimas semanas, o aumento do número de casos de Covid-19 o que levou o município a tomar tal medida, sendo Belo Horizonte a primeira capital do país a retomar o uso de máscaras.

*Carolina Mota, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política