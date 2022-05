Covid-19: Ananindeua desobriga o uso de máscaras em locais fechados

A Prefeitura de Ananindeua publicou, na tarde desta segunda-feira (30), o decreto nº 664 que põe fim na obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em locais abertos e fechados no município. A determinação atualiza as medidas de distanciamento, controle e a política de regulamentação das atividades e de pessoas de maneira a evitar o avanço da covid-19.

De acordo com a decisão, o uso de máscaras segue obrigatório para os seguintes casos: pessoas integrantes do grupo de risco, grávidas, idosos de 70 anos ou mais, usuários e trabalhadores de transporte de passageiros, pessoas com sintomas gripais, profissionais da área de saúde em geral e pacientes e acompanhantes em estabelecimentos/unidades de saúde em geral.

Marituba também dispensou o uso de máscaras em ambientes fechados. A decisão começou a valer desde esta segunda-feira (30) e leva em conta a redução de casos e avanço da vacinação.

No último dia 23, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em Belém.

